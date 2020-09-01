Сегодня современные СМИ переходят на новый уровень. Уже не нужно сидеть рядом с телевизором и ждать новостей или юмористическое шоу. Все уже давно есть в телефоне. А точнее — в социальных сетях. Читайте в нашем материале подборку лучших телеграмм-каналов осени. Поверьте, мы всегда найдем, чем вас удивить.

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Хотите быть в курсе самой важной информации о дешевых авиабилетах? Как и где можно купить акционные туры? Куда стоит поехать на выходные? Ответы на все эти вопросы вы найдете в тревел-блоге о путешествиях Lowcost.UA. Канал предлагает акционные цены на лоукостеры и напоминает об открытии новых направлений из Украины. Поверьте, карантин рано или поздно закончится, а вот информация, которую предлагает этот телеграмм-канал, — бесценна.

Не Европой единой! В нашей стране очень много красивых мест с богатой историей, которые можно и нужно посетить! На просторах этого канала вы узнаете все о путешествии в нашей стране. Авторы делятся информацией об интересных городах и нетрадиционных местах отдыха, а красивый слог канала не может не понравиться читателю.

Это полезный чат для тех, кто хочет помогать. Администраторы канала публикуют анонсы благотворительных фестивалей, мероприятий, ищут желающих помочь в социальных проектах и в целом создают пространство для волонтерского движения в Украине. Этот канал научит быть чуточку добрее. Так что если вы за правое дело, то этот канал именно для вас.

Хотите быть в курсе всех новостей, но иногда не понимаете, о чем идет речь? Канал для тех, кто ничего не понимает из того, что говорят в новостях. Здесь простыми словами рассказывают о политических событиях и социальных факторах. Все для того, чтобы наши граждане были как можно лучше осведомлены в жизни своей страны.

Если вы любите смотреть вайны, то вам сюда! Популярная украинская блогерша снимает самые смешные пародии и делится видео со своими подписчиками. Уля разбирается в украинском юморе, рассказывает без политики и унижений. Только смех и отдых. Что еще нужно после тяжелого рабочего дня?

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