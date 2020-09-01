Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Лучшие телеграмм-каналы осени

01.09.2020

Сегодня современные СМИ переходят на новый уровень. Уже не нужно сидеть рядом с телевизором и ждать новостей или юмористическое шоу. Все уже давно есть в телефоне. А точнее — в социальных сетях. Читайте в нашем материале подборку лучших телеграмм-каналов осени. Поверьте, мы всегда найдем, чем вас удивить. 

Больше по теме: Топ-10 детективных сериалов

стб

Lowcost.UA

Хотите быть в курсе самой важной информации о дешевых авиабилетах? Как и где можно купить акционные туры? Куда стоит поехать на выходные? Ответы на все эти вопросы вы найдете в тревел-блоге о путешествиях Lowcost.UA. Канал предлагает акционные цены на лоукостеры и напоминает об открытии новых направлений из Украины. Поверьте, карантин рано или поздно закончится, а вот информация, которую предлагает этот телеграмм-канал, — бесценна. 

Omriyana: твой внутренний безвиз

Не Европой единой! В нашей стране очень много красивых мест с богатой историей, которые можно и нужно посетить! На просторах этого канала вы узнаете все о путешествии в нашей стране. Авторы делятся информацией об интересных городах и нетрадиционных местах отдыха, а красивый слог канала не может не понравиться читателю. 

Волонтерство | Ukrainian Volunteer Service.

Это полезный чат для тех, кто хочет помогать. Администраторы канала публикуют анонсы благотворительных фестивалей, мероприятий, ищут желающих помочь в социальных проектах и в целом создают пространство для волонтерского движения в Украине. Этот канал научит быть чуточку добрее. Так что если вы за правое дело, то этот канал именно для вас. 

стб

УП. Проклятые вопросы

Хотите быть в курсе всех новостей, но иногда не понимаете, о чем идет речь? Канал для тех, кто ничего не понимает из того, что говорят в новостях. Здесь простыми словами рассказывают о политических событиях и социальных факторах. Все для того, чтобы наши граждане были как можно лучше осведомлены в жизни своей страны.

УЛЯ-ЛЯ

Если вы любите смотреть вайны, то вам сюда! Популярная украинская блогерша снимает самые смешные пародии и делится видео со своими подписчиками. Уля разбирается в украинском юморе, рассказывает без политики и унижений. Только смех и отдых. Что еще нужно после тяжелого рабочего дня?

Читайте нас также в Viber и Telegram.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить