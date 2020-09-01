Гороскоп на 2 сентября 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в среду. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 2 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Экстрасенсы предупреждают Овнов о том, что они могут почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе. Даже самые простые вопросы, вроде того, что приготовить на ужин или что надеть, 2 сентября способны вызвать в душе Овнов бурю противоречивых эмоций! Поэтому совет Овнам на этот день: либо усилием воли справиться с сомнениями, либо по всем спорным вопросам советоваться с окружающими.

Телец

Тельцам не стоит доверять своей интуиции, даже если им покажется, что они отчетливо слышат ее голос. В течение всего дня экстрасенсы не советуют Тельцам полагаться на свой внутренний голос, удачу, везение и другие эфемерные материи. Только логика, точный расчет и доскональное понимание того, что они делают, могут гарантировать Тельцам 2 сентября нужный результат.

Близнецы

Экстрасенсы советуют Близнецам взять небольшой выходной, выпасть из суеты и заняться собой. Поход в салон красоты, на фитнес или шопинг 2 сентября ― не прихоть, а способ набраться свежих впечатлений, позитива и новых сил.

Рак

2 сентября – день, когда Раки способны свести на нет любые возникающие разногласия благодаря трезвому и ясному уму. К тому же сегодня чаще, чем обычно, люди будут спрашивать их совета. Ракам стоит использовать свои дипломатические таланты, чтобы провести переговоры, заручиться поддержкой нужных людей или поговорить по душам с близким человеком.

Лев

Львам будет труднее, чем обычно, проявлять организованность. Вероятнее всего, дела, которые им неинтересны, Львы просто перенесут на неопределенное «потом», а сами займутся тем, чем захотят. Если же им все-таки придется делать то, что не по душе, они способны натворить массу ошибок. Поэтому единственный выход для Львов 2 сентября ― заниматься тем, что вызывает интерес.

Дева

Девы могут почувствовать в себе стремление стать частью какой-либо системы: вписаться в коллектив, поступить в институт, сменить место работы или даже вступить в брак. Другими словами, они способны задуматься о своем месте в жизни и начать действовать, чтобы занять достойное место под солнцем. Взяв на вооружение сегодняшние планы, Девы имеют все шансы со временем продвинуться вверх по социальной или карьерной лестнице.

Весы

Перед Весами может встать непростая задача, и от того, как они ее решат, многое будет зависеть. Возможно, именно 2 сентября Весам нужно будет принять окончательное решение в каком-то вопросе или совершить шаг, который задаст их жизни новое направление.

Скорпион

Сегодня неожиданные накладки способны раз за разом выбивать Скорпионов из колеи, однако, поддавшись эмоциям, они лишь сильнее накалят обстановку. Ворчанием и недовольством Скорпионы вряд ли смогут решить проблему, поэтому лучший выход для них 2 сентября – это расслабиться, доверившись судьбе. Как говорится, наберись смелости, если хочешь что-то изменить; наберись терпения, если ничего изменить не в силах.

Стрелец

Экстрасенсы предвещают Стрельцам ветер перемен. Речь может идти о встрече с человеком, с которым вы не виделись много лет, о новом проекте, о новой работе, о путешествии. Одиноким Стрельцам судьба 2 сентября предсказывает романтическое знакомство…

Козерог

В настроении Козерогов будут преобладать собранность, целеустремленность и деловой подход. Благодаря этому 2 сентября они отлично справятся с любой порученной работой; единственное, чем им заниматься не стоит, – это творчество. День склоняет Козерогов не выходить за пределы привычного, поэтому любые попытки поэкспериментировать в худшем случае пойдут во вред, в лучшем – будут малоэффективны.

Водолей

Водолеям следует быть предельно осторожными в общении – не исключены недопонимания и конфликты. В этот день обязательно найдутся добрые люди, которые захотят высказать Водолеям свое недовольство, покритиковать их или просто к чему-то придраться. Если 2 сентября не хотите обид и ссор, самая верная тактика — включить дипломатию и избежать удара, гася конфликт в зародыше.

Рыбы

Рыбы в делах могут почувствовать себя хозяевами положения! Они будут контролировать ситуацию, держа все ниточки в своих руках. Но при этом не стоит проявлять жесткость и нетерпимость.

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