Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 13 и 14 серии второго сезона фильма «Доктор Хаус». Главный герой ― гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 13 и 14 сериях 2-го сезона фильма «Доктор Хаус»?

В 13 серии пятнадцатилетняя модель Алекс Симмс готовится к выходу на подиум на показе мод. Она волнуется, и ее отец Мартин дает ей таблетку успокоительного. Алекс отправляется на подиум. Внезапно у нее кружится голова, и она падает на идущую впереди девушку, а фотографы продолжают ее снимать. Хаус приходит в больницу пешком, Уилсон спрашивает, где мотоцикл, и тот отвечает, что из-за разболевшейся ноги он поехал на автобусе.

В 14 серии пожилой Генри Аррингтон играет в карты с друзьями и своей дочерью Эми. Почувствовав тошноту, Эми выходит. Генри берет ее за руку и резко сдавливает, но не может объяснить, что с ним случилось. В больнице Генри отсылает Эми за кофе, чтобы поговорить с Форманом наедине. И когда тот возвращается к команде и рассказывает, в чем дело, то Чейз предполагает, что у Генри может быть рак яичек. Но Хаус предлагает сначала повторить анализы на венерические заболевания, которые первоначально ничего не показали.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

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