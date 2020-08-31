«Вікна-новини» покажут спецпроект ко дню своего 25-летия

4 сентября программа «Вікна-новини» на СТБ отметит 25 лет со дня первого выхода в эфир. В честь юбилея в понедельник 31 августа стартует четырехсерийный спецпроект «Вікна-25» корреспондента Дмитрия Литвиненко. Телезрители увидят, как начиналась история программы и все значимые этапы в формировании «Вікон».

«Мы поговорим о «Вікнах» как о проекции общества. На первом этапе – «постсовковое». Потом – бурные 90-ые, подростковое время, время возможностей и заниженной ответственности. Третий этап – оптимистическое общество, которое почувствовало силу и, кажется, проломило «совок». Но заканчивается трагедией. Четвертый этап – общество снова ищет себя. Ну и сейчас у нас идет пятый этап», – рассказывает автор спецпроекта.

Подробнее об этапах становления «Вікон»:

«Вікна» 1995–1997 гг. Создание первых независимых коммерческих новостей, к которым общество еще не привыкло, ведь ранее вся важная информация поступала с Останкино, Москвы и на русском языке. Основная проблема – люди приучены к государственному телевещанию из центра. Независимым новостям, да еще и из Киева, нужно сильно постараться, чтобы заслужить доверие зрителей.

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Звезды первой серии: Елена Фроляк, Николай Княжицкий, Владимир Арьев, Мыкола Вересень, Виталий Портников.

«Вікна» 1998–2004 гг. Период «рок-н-ролла». В журналистскую профессию приходят 19-летние молодые люди. В 22 года они уже становятся звездами. Происходит разрушение журналистского нимба: упрощение языка, игнорирование старых стандартов. Время творческой свободы. Появляются до десяти разных проектов: «Вікна. Кримінал», «Вікна. Спорт», «Вікна. Бізнес» и «Вікна. Столиця».

Звезды второй серии: Егор Чечеринда, Артем Шевченко, Сергей Швец, Виктор Кабак, Наталия Соколенко, Ольга Червакова, Владимир Бородянский.

«Вікна» 2004–2011 гг. Период капитального «ремонта» программы. Все параллельные проекты закрылись. «Вікна» приступили к поиску своего особенного пути к зрителю. Программе стали свойственны ирония, юмор и кураж. Слоган этой эпохи: «Все набагато цікавіше». «Вікна» откровенно акцентируют на недочетах власти и отличаются нестандартной подачей. Три года подряд новости на СТБ признают лучшей в стране информационной программой. Трижды удостаиваются телевизионной премии «Телетриумф» и корреспонденты «Вікон». Их признают лучшими в Украине телерепортерами.

Звезды третьей серии: Владимир Бородянский, Алексей Мустафин, Сергей Андрушко, Ольга Червакова, Наталия Соколенко.

«Вікна» 2012–2018 гг. Период, когда «Можливо все». Программа учит объединяться в темные времена – времена революции и войны. Это эпоха постправды. Журналисты становятся экспертами. В программе выходят громкие и социально значимые спецпроекты. «Вікна» рядом и в них рассказывают истории.

Звезды четвертой серии: Владимир Бородянский, Борис Сачалко, Ирина Заславец, Ольга Кучер, Татьяна Высоцкая.

Пятой серии в спецпроекте не будет, ведь этот период «Вікна» проживают сейчас.

«То, что вы видите в эфире, – это и есть пятая серия. И я еще не знаю, как эта история закончится», – улыбаясь, отмечает Дмитрий Литвиненко.

Смотрите спецпроект «Вікна-25» с 31 августа по 3 сентября в программе «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ.

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