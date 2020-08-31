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«Спіймати Кайдаша»: анонс 1 и 2 серии

31.08.2020

Сегодня, 31 августа, в 20:15 состоится премьера расширенной версии легендарного сериала «Спіймати Кайдаша». Этой весной новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого вызвало небывалый резонанс, завоевало высокие рейтинги и абсолютную любовь зрителей. Все лето создателей просили сделать продолжение или повторный показ сериала, и телеканал СТБ решил порадовать поклонников ― выпустить режиссерскую версию с диалогами и сценами, которые не вошли в премьерный показ. Что же произойдет в премьерных сериях расширенной версии «Спіймати Кайдаша»? 

Лаврин возвращается из армии, его празднично встречает семья и односельчане. Особенно ему рада соседка Таня, которая назло Карпу спит с Лаврином в первую ночь после его возвращения. На этой вечеринке Карпо видит Мотрю и влюбляется в нее. Он ее приглашает в клуб, но она приходит с Артемом – сыном главы колгоспа. Карпо устраивает драку. 

Кайдаш жалуется Карпу на мать, чтобы как-то оправдать свое злоупотребление алкоголем. Лаврин не останавливается на Таньке и гуляет с другими девушками. В это время Карпо сохнет по Мотре, уверенный, что она скоро выйдет за Артема. Карпо в церкви встречает Мотрю, которая говорит, что не выходит замуж, а идет работать в город. В день отъезда Карпо похищает Мотрю прямо с автобусной остановки.

Режиссер: Александр Тименко

Актеры: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарья Федина, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская.

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