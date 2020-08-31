Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Премьера О чем молчат женщины 2020 – смотрите с 2 сентября на СТБ

31.08.2020

Героини программы О чем молчат женщины настолько доверяют своему кумиру, что не постесняются рассказать даже самые интимные и болезненные истории своей жизни. Зритель должен приготовиться услышать то, что женщины скрывали под маской позитива и уверенности в себе. Оксана Байрак надеется, что аудитория проекта сможет найти себя в этих историях и получить ответы на те вопросы, которые они боялись задать даже самим себе. Мужчинам ток-шоу поможет окунуться в таинственный мир женской души, чтобы наконец-то понять и поддержать вторых половинок.

Video: Премьера О чем молчат женщины 2020 – смотрите с 2 сентября на СТБ

Премьера - О чем молчат женщины 2020 начнется уже 2 сентября на СТБ. Смотрите новые выпуски О чем молчат женщины 2020

Video: Премьера О чем молчат женщины 2020 – смотрите с 2 сентября на СТБ


Премьера – О чем молчат женщины 2020 начнется уже 2 сентября на СТБ. Смотрите новые выпуски О чем молчат женщины 2020

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить