Обладательницам длинных волос зачастую трудно выбрать стрижку на свою шевелюру. Как правило, не очень опытный мастер без ваших указаний может сделать из длинных шикарных волос жесткий боб или нежеланное каре. Какие стрижки в 2020 году будут самыми актуальными? Подборка главных тенденций года поможет решить, на какие модные стрижки на длинные волосы 2020 обратить внимание, чтобы быть в тренде.

Если вы хотите точно знать, что в моде, а о каких стрижках на длинные волосы следует на время забыть, – смотрите нашу фотоподборку!

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Стрижка шегги

В 2020 году в моду возвращается красивая женская стрижка шегги. Это ретро-стрижка из 70-х и 80-х, которая была очень популярна, а теперь тоже будет господствовать в 2020 году. Но шегги в 2020 выглядит немного иначе, чем то, что было в 80-х. Сейчас она еще более многослойная и текстурная. При этом стрижка шегги 2020 – по-прежнему легкая, лохматая и существует в двух вариантах – шегги на короткие волосы и стрижка шегги на длинные волосы. Интересно, что стрижка шегги подходит для лица почти любой формы.

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Стрижка Рейчел

Дженифер Энистон, кроме крутой актерской игры подарила миру еще одну любовь – культовую женскую стрижку Рейчел! В 2020 году эта стрижка на длинные волосы шокирует многих. Ведь в трендах 2020 – тяжелые слои, пряди и минимальная укладка. Интересно, что стрижку Рейчел создал стилист Энистон. В один прекрасный день он хотел поэкспериментировать с прической актрисы, и вместо ножниц использовал обычную бритву. Так и получился незабываемый эффект рваных прядей!

Маленькие челки

Милая челка, которая выглядит очень по-детски и даже по-французски, — это настоящий прорыв 2020 года! Она может быть короткой или длинной – все зависит от вашей формы лица. Такая челка добавляет образу шарма и непринужденности.

Длинная челка

Челка на весь лоб – модная тенденция в 2020 году. При этом крайне важно, чтобы парикмахер смог подобрать такую форму длинной челки, которая будет идеально и гармонично подходить к вашему лицу и образа в целом.

Челка-шторка

Если вас устраивает длинная челка, но раздражают волосы на глазах – можете не переживать. В этом году в моду пришла крутая челка-шторка из 70-х. Челка-шторка – хорошее решение для обладательниц большого лба. Также отменным преимуществом челки-шторки является то, что ей не нужен длительный уход, она очень быстро укладывается утюжком. Такую челку довольно легко перевести в общую длину волос и таким образом вообще избавиться от челки.

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