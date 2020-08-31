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Как сделать оригинальный букет на 1 сентября

31.08.2020

1 сентября – важный день в жизни каждого школьника. Форма отглажена, банты и галстуки ждут своего звездного часа, осталось лишь купить красивый букет для любимой учительницы. Не каждый ребенок хочет покупать  обычные цветы, поэтому родителям приходится изощряться и даже самим создавать оригинальные букеты на 1 сентября. Как это сделать в домашних условиях – читайте в материале.

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Существуют букеты из леденцов, шоколада, овощей, салфеток, проволоки, шариков и, конечно же, живых цветов. Приносят их в причудливых вазах из цветных карандашей или в оригинально украшенных коробочках.

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Основные советы по букету на 1 сентября

  • Букет для первоклассника не должен быть объемным и тяжелым. Вашему ребенку предстоит выстоять 30 минут или больше на торжественной линейке, держа ваше произведение искусства в руках. Что касается выбора цветов, то гладиолусы точно брать не стоит. Такой букет закроет собой почти всего малыша.
  • Для молодой учительницы лучше выбрать небольшие цветы пастельной гаммы.
  • Для учителя с большим педагогическим стажем подойдет яркий букет с крупными цветами – хризантемами или георгинами.
  • Стоит учесть и возраст ребенка. Маленький букетик подходит первоклассникам, в руках же старшеклассников он будет выглядеть нелепо.
  • Чтобы букет не пачкал руки, оберните его в упаковку.
  • Полевые цветы прекрасны своим ароматом, но также они могут спровоцировать аллергическую реакцию.
  • При выборе или самостоятельном составлении букета обратите внимание на его прочность. Если рассыпется, будет неловко.
  • Хотите, чтобы живые цветы долго оставались свежими, – купите специальную флористическую губку (пиафлор), затем поместите всю конструкцию в корзину.

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«Сладкий букет» – хит сезона. Выглядит он необычно, сразу и не догадаешься, что внутри спрятаны сладости.

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Вам понадобится:

  • разноцветные кусочки ткани, предлагаем взять белые и розовые
  • проволока или шпажки
  • ножницы
  • скотч
  • фетр или любая другая плотная ткань зеленого цвета
  • ленточки зелёного цвета, желательно в тон с плотной тканью
  • шоколадные конфеты (лучше выбрать удлиненной конусовидной или овальной формы)

Теперь наберитесь терпения, возможно, у вас не сразу получится аккуратно завернуть конфеты в ткань, чтобы они были похожи на цветок. Главное – искреннее желание сделать красивый и необычный подарок.

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Сладкий букет тюльпанов – пошагово

  • Ткань нарезать на квадратики одинакового размера – столько, сколько цветов в вашем букете. В каждый из них заверните конфету. Шпажку просуньте сквозь конфету и зафиксируйте у основания скотчем. В результате должен получиться бутон тюльпана на длинном стебле, в цветке которого спрятана конфета.
  • Шпажку оберните зеленой ленточкой и зафиксируйте сверху и снизу скотчем.
  • Осталось добавить листочек. Его вырежьте из зеленого фетра или любой другой ткани, которая хорошо держит форму, и закрепите на стебле скотчем.
  • Аналогичным способом сделайте еще несколько цветков, сложите их в букет и перевяжите красивым бантом или лентой. Можно завернуть букет в специальную сетку для флористики, украсить бабочками, божьими коровками или бусинками.

Желаем вам и вашему малышу приятного знакомства с миром знаний. Пусть учёба будет легкой, приятной и захватывающей.

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