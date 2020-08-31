«І будуть люди»: история персонажа Оксена Ивасюты

Уже в сентябре зрители телеканала СТБ смогут наслаждаться просмотром невероятного исторического сериала «І будуть люди». Это эпическая драма, экранизация эпохального романа Анатолия Димарова, в основе которого ― человеческие судьбы на изломе исторических событий. Премьера сериала состоится 14 сентября на телеканале СТБ. Создатели драмы «И будуть люди» специально к премьере запустили интересный проект в YouTube под названием «Наша история». Историю персонажа Оксена Ивасюты читайте далее в материале.

«Нас не раз натравливали друг на друга, делили на бедных и богатых, правильных и неправильных. Но в итоге страдали все. На самом деле, каждый полезен по-своему. И мы должны поддерживать людей, которые работают на земле», ― считает Остап Дзядек, который играет Оксена Ивасюту.

Специальный проект «Наша история» через рассказы героев фильма говорит о самом важном в сложной и неоднозначной истории Украины и в жизни каждого из нас. Видео цикла заставляют задуматься о вызовах, которые встречала Украина и украинцы в ХХ веке, о том, как каждый украинец находил свой путь в бурные времена, мечтал, боролся и отстаивал свою правду и как наше прошлое связано с современностью.

Смотрите историческую сагу «І будуть люди» уже с 14 сентября на телеканале СТБ.

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