Гороскоп на 1 сентября 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака во вторник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 1 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Благоприятный день в профессиональной и финансовой сферах. Возможно перспективное сотрудничество. Интуиция работает на максимальном уровне. И появятся шансы на принятие решений, которые внесут правильные изменения в жизнь. Рекомендация дня — не поддавайтесь искушениям и «сладким» речам.

Телец

Высокомерие — это черта, которая может испортить ваши отношения в разных сферах, тем более что сегодня у вас не все хорошо с точки зрения концентрации. Рекомендация экстрасенсов — будьте осторожными в том, что вы говорите и делаете, обращайте внимание на все происходящее вокруг вас.

Близнецы

Этот день может принести новое выгодное сотрудничество. Также вы можете получить дополнительную сумму денег. Рекомендация экстрасенсов — не обещайте больше, чем вы сможете сделать. Не отказывайтесь даже от самых маленьких шансов.

Рак

Тот факт, что вы полны жизни и энергии, заставит вас исправить, сделать, решить все, что вы отложили. Вы сосредоточите свое внимание на работе. Рекомендация дня — составьте список приоритетов и придерживайтесь его.

Лев

В профессиональной сфере дела пойдут так, как вам хотелось бы. Личные отношения, по разным причинам разорванные, натянутые, — возродятся в этот день. Дайте себе шанс быть счастливыми, отбросьте сомнения и прошлые разочарования.

Дева

Из-за неожиданных финансовых проблем ваша нервозность возрастет. Не расстраивайтесь, если ваш спутник по жизни не выполнит что-то, как вы хотели. Избегайте напряженных разговоров с ним, так как вы более агрессивны, чем обычно. Рекомендация звезд — превратитесь в слушателя, меньше взаимодействуйте с окружающими людьми.

Весы

Вы придете к выводу, что состояние «летаргии», в котором вы находитесь, вызвано неспособностью быть услышанными, поэтому вы разработаете план решения этой проблемы. Дружба, близкие отношения, которые не приносят вам удовлетворения, радости, будут разорваны. На их место придут новые люди, которые будут поддерживать вас.

Скорпион

Составьте список важных дел и расставьте приоритеты, чтобы быть максимально эффективными. Вы можете заложить крепкую основу вашего благополучия, и результаты очень скоро появятся. Во всех сферах жизни, не исключая личную, берите инициативу на себя.

Стрелец

Непростой день с точки зрения любви. Вы можете увлечься кем-то из вашего окружения, даже если вы уже состоите в других отношениях.

Козерог

Не исключено, что неожиданная ситуация может породить различные препятствия в течение дня. Возможно появление проблем на пути к достижению поставленной цели.

Водолей

Вы будете недовольны отношением окружающих, что приведет к противоречивым дискуссиям или даже конфликтам. Но в итоге вы найдете во всем отрицательном путь к успеху.

Рыбы

Сегодня у вас есть большие шансы продвинуться в социальном плане. И если вы одиноки, найти именно то, что давно ищете.

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