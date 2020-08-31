Екатерина Григоренко ― единственная из всех актеров сериала «І будуть люди», которая сыграла в нем сразу две роли! Образы Елены и Олеси, по словам Екатерины, дались ей непросто, но перевоплощение сразу в двух необычных персонажей ― невероятный опыт для молодой актрисы! Эксклюзивное интервью талантливой Екатерины Григоренко ― далее в материале!

Расскажите о своих персонажах в сериале «І будуть люди», какие они?

Я сыграла двух героинь, мать и дочь. Елена (мать) ― это тот человек, который может долго молчать и терпеть, но потом, когда взрывается, становится бесстрашным. Ее выдали замуж за старого богатого мужа, и у нее не было никакого права голоса. Как и у большинства женщин того времени. Но она имела такую ​​внутреннюю силу, что в конце концов смогла выбрать то, чего хотела на самом деле. Ценой жизни. Олеся (дочь) ― это другая история. Это история человека, который жил в согласии и любви, но со временем узнал, что ценой такой жизни была правда. Ей врали о настоящей истории ее родителей, ― это очень символичная тема для нашего народа, на самом деле. Она, как и ее мать, находит в себе силы поступить так, как указывает сердце. И ей, в отличие от матери, это удается.

Что у вас общего с этими персонажами?

Я знаю, как страшно идти против того, как «правильно» жить. Я знаю, каково это ― иметь выбор между «правильной» и «стабильной» жизнью и чем-то неизведанным, но чего на самом деле очень хочется всем сердцем. Я знаю, как важно в этот момент выбора услышать свое сердце и не побояться пожертвовать всем. Хочу быть такой же смелой, как мои героини.

Какая из этих двух ролей для вас лично была ближе?

Для меня в обеих героинях есть что-то очень близкое. В Елене мне близка эта внутренняя сила, которая рано или поздно должна прорваться. А в Олесе ― ее чистота и наивность, а затем резкий излом и разочарование. И то, что они обе в самый важный момент их жизни оказываются один на один с собой. Как и каждый из нас.

Чем вы вдохновлялись, когда играли своих персонажей?

Я очень вдохновлялась музыкой. У меня был ритуал: я всегда по дороге на съемку (а ехать было далеко за Киев) слушала песни в исполнении Курбаса или Марьяны Садовской. Еще меня очень вдохновляли истории и фотографии моих предков. Я ездила в село, и мне рассказывали о том, как раскулачивали моих прадедов, всех: и тех, у кого было много земель, и тех, кто имел одного только коня и воз. Как собирали налоги за каждое дерево, а за неуплату высылали в тюрьму на десять лет. В нашей семье очень много таких историй. Поэтому когда я впервые прочитала сценарий, я почувствовала, что это что-то очень особенное для меня. Очень больно было читать сцены…

Какой день для вас был самым сложным во время съемок?

Самым сложным лично для меня стал последний день. Но на самом деле очень сложно было, когда мы снимали сцену пожара, для которой специально построили небольшую хату, а я должна была стоять и смотреть в камеру, пока эта хата горит. Это была ночь на Хэллоуин, и в эту ночь ударил мороз, на улице было примерно -5, а стоять надо было в одной сорочке. Всем актерам знакома эта тема: не чувствуешь ни рук, ни ног, а надо улыбаться и выдавать эмоции.

Помните ли вы какие-то курьезные случаи со съемок?

О, да! В начале сериала есть сцена секса Елены и Свирида. Виктор Жданов шутит, что он ради этой сцены хотел попасть в сериал. И вот настал этот день. Все, кроме режиссера и оператора, вышли из комнаты (на самом деле все собрались снаружи и смотрели плейбек). Аркадий (режиссер Аркадий Непиталюк. ― Прим. ред.) сразу сказал, что сцена должна звучать грубо. Ну, мы начали снимать. Мы с Виктором в разных весовых и возрастных категориях, мягко говоря. Он очень старается меня не травмировать, но в итоге я все равно имела кучу синяков и растянутую ногу. Жарко, мы мокрые, стресс, тесно, а сцена все не получается. В результате сделали около 16 дублей! Больше дублей за все время съемок вообще не помню. Мы с Виктором были уже изрядно помятые. Смотрим сцену ― а они все время снимали только детали одежды, а нас показывают только в конце, когда мы лежим отдельно. Короче говоря, можно было так не стараться! (Смеется. ― Прим. ред.).

В сериале «І будуть люди» очень много известных актеров. У вас сложились с кем-то хорошие отношения?

Да, со всеми! Я просто старалась как можно больше быть рядом и вдохновляться общением с этими людьми. Это невероятные люди. Все: Остап, Акмал, Виктор, Саша, Лена. Они очень мощные партнеры. А между сценами мы так смеялись, что под конец смены уже не было сил стоять на ногах. Этот веселый настрой всегда создавал Аркадий, от его шуток можно было просто лопнуть. Кроме того, он как режиссер очень тонко чувствует, что нужно актеру или актрисе. Он не философствует попусту, а просто говорит какие-то очень простые и точные вещи, и ты сразу все чувствуешь. Люблю их всех.

Почему украинцам нужно посмотреть этот сериал?

Потому что большинство из нас до сих пор живет под влиянием искаженной советской истории, которая отрицала геноцид, голодомор. Это очень важная проблема для нас ― отсутствие настоящей самоидентификации. Я бы хотела, чтобы мне такой сериал показали, когда я училась в школе.

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