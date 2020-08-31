Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 11 и 12 серии второго сезона фильма «Доктор Хаус». Главный герой ― гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 11 и 12 сериях 2-го сезона фильма «Доктор Хаус»?

В 11 серии подросток Адам и его отец катаются на квадроцикле по лесу. Адам упрашивает пустить его за руль, и когда они едут с горки, он теряет управление. Отец падает на землю, а Адам врезается в сложенные бетонные трубы, и квадроцикл взрывается. Когда мальчика привозят в больницу, Хаус читает статью своего бывшего сокурсника, которую тот опубликовал в индийском журнале.

В 12 серии Хаус проверяет средство от мигрени, которое разработал Вебер, на коматознике. И когда об этом узнает Кадди, то возмущается, что Хаус использовал больного для того, чтобы доказать, что средство Вебера не помогает от мигрени.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

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