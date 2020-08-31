Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Детектор лжи»-10 выпуск 1: Как родительская любовь порождает детские комплексы

31.08.2020

Сегодня после длительного перерыва состоится самая честная премьера осени — 10-й сезон психологического проекта «Детектор лжи». Ведущий Дмитрий Карпачев с помощью полиграфа попытается узнать правдивые ответы на самые волнующие вопросы. Что такое родительская любовь, и в какой момент она превратится в источник детских комплексов? Читайте все подробности в материале.

детектор

В первом выпуске в кресло проекта сядет Анастасия Ташабаева. Женщина очень боится допустить в воспитании своего ребенка те же ошибки, которые совершили ее родители. Откровенные ответы помогут ей разобраться в себе.

Больше по теме: Дмитрий Карпачев: Я благодарен каждому герою за то, что он рассказал свою историю

В 1 выпуске психологического проекта «Детектор лжи» вы узнаете:

  • Какими зверскими методами воспитывал Анастасию ее отец?
  • Почему самое теплое воспоминание героини о детстве — это время, которое она провела в больнице?
  • Почему Анастасия была вынуждена танцевать топлес в столичных клубах?
  • Как отец Анастасии прокомментирует то, что живет в доме с женой и любовницей?
  • Услышит ли Анастасия от отца слова любви?

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 1: Как родительская любовь порождает детские комплексы

Детектор лжи 10 сезон: в 1 выпуске от 31.08.2020 разбирались, что такое родительская любовь, и в какой момент она превратится в источник детских комплексов?

Читайте нас также в Viber и Telegram.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить