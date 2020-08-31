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Чем ошеломит 6 выпуск нового сезона «Таємниці ДНК»?

31.08.2020

Новый сезон проекта «Таємниці ДНК» начинается с истории, которая удивит позицией главных героев. В студию ток-шоу обратились супруги, желающие вернуть 1 млн гривен, уплаченных как алименты, и приобрести на них… квартиру. Однако все ли действительно так просто? Больше узнайте 1 сентября в 19:00 в 6 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2 на телеканале СТБ!

В 6 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2 вы узнаете:

  • Что заставило мужчину усомниться в родстве?
  • Сколько из 5 детей он считает не своими?
  • Кто и что натолкнули его на мысли об изменах бывшей жены?
  • Как дети обратятся к вероятному отцу?
  • И что покажут результаты аж 5 тестов ДНК?

Больше по теме: Ведущая проекта «Таємниці ДНК» Татьяна Высоцкая: Еще в медучилище любила генетику

Не пропустите уже 1 сентября в 19:00 на телеканале СТБ премьеру нового сезона ток-шоу «Таємниці ДНК».

Video: Чем ошеломит 6 выпуск нового сезона «Таємниці ДНК»?

1 сентября 2020 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 6 выпуск 2 сезона. Чем удивит 6 выпуск Таємниці ДНК от 01.09.2020 - смотрите в анонсе

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