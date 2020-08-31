36 выпуск проекта «Супермама» от 31.08.2020: Как улучшить жизнь проблемного ребенка?
31.08.2020
Сегодня, 31 августа, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 37 выпуск психологического реалити«Супермама». Участницы с кардинально противоположными взглядами на материнство будут состязаться за звание лучшей мамы. Сегодня в бой вступает новая четверка мам из солнечной Одессы. Как оценит конкуренток эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности — в материале.
Сегодня зрительницы познакомятся с новой четверкой участниц из Одессы:мамой-экстрасенсом, мамой-диетологом, бьюти-мамой и мамой проблемного подростка. И в первый день конкурентки отправятся оценивать методы воспитания мамы проблемного подростка Ани. Женщина — дизайнер, воспитывает 12-летнюю Луизу. Она уверена, что детей нельзя заставлять что-то делать. Им нужно предоставлять выбор. Анна считает себя супермамой, потому что воспитывает в дочери личность и помогает ей пройти через сложный подростковый период.
В 37 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:
Для кого из мам одна из конкуренток на первую встречу хотела принести чеснок?
Почему участницы с порога раскритиковали не только внешний вид Луизы, но и ее увлечения?
После чего конкурентки обвинили Анну в том, что она — содержанка?
Почему у участниц вызвали негодование методы воспитания Анны?
Video: 36 выпуск проекта «Супермама» от 31.08.2020: Как улучшить жизнь проблемного ребенка?
Супермама 37 выпуск: Почему участницы с порога раскритиковали не только внешний вид, но и увлечения Луизы - дочери первой участниці проекта