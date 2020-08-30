Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года расскажет, какие повороты судьбы и трудности уготовили звезды для каждого знака зодиака. Чего лучше избегать, а на что, наоборот, стоит обратить внимание? Кто может в корне изменить свою жизнь, а кому стоит найти время для медитации? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года от экспертов СТБ.

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Гороскоп на неделю ― Овны

На этой неделе вам предстоит полностью погрузиться в работу. Отношения с любимым человеком отойдут на второй план, однако на взаимопонимании это никак не отразится. Благо ваша вторая половинка полностью вас понимает и поддерживает. Но все же найдите время и для романтики.

Гороскоп на неделю ― Тельцы

В понедельник вам могут предложить повышение. Не стоит от него отказываться, даже если вы склонны считать, что не заслуживаете его. Также звезды советуют больше доверять людям. Ваша подозрительность вам мешает. В отношениях со второй половинкой все спокойно, а вот одиноких представителей знака ждет приятное знакомство.

Гороскоп на неделю ― Близнецы

Эта неделя будет для вас очень удачной. Вы потихоньку начинаете достигать всех поставленных целей. И пускай трудности вас не пугают. С правильным настроем вы достигнете небывалых высот. Однако вам стоит обратить особое внимание на свое здоровье. Есть риск небольшого переутомления.

Гороскоп на неделю ― Раки

Неделя будет непростой. С понедельника на вас посыпятся срочные вопросы, которые нужно будет решать очень быстро. Есть риск небольших финансовых потерь. Однако благодаря поддержке близких людей вы все сможете быстро разрешить. На выходных лучше отложить все дела и провести время на свежем воздухе.

Гороскоп на неделю ― Львы

В целом неделя благоприятна для работы и творчества. Во многих областях жизни назревают важные для вас перемены. Однако пока не стоит рассказывать о них посторонним. Постарайтесь выделить немного времени для себя ― отдых и саморазвитие прибавят вам сил и уверенности в завтрашнем дне.

Гороскоп на неделю ― Девы

Эта неделя пройдет для вас под знаком помощи ближнему. Буквально все обратятся к вам за советом или деньгами. Но стоит ли давать в долг ― решать только вам. Ближе к четвергу вы узнаете информацию, которая пригодится вам в работе. Только воспользуйтесь ею правильно. И не распространяйтесь никому о том, что узнали.

Гороскоп на неделю ― Весы

Скорее всего на этой неделе вы задумаетесь о том, что пора бы обзавестись семьей. Если вас это пугает, то, возможно, такой серьезный шаг стоит отложить. Тем же представителям знака, которые пока не встретили свою вторую половинку, стоит готовиться к судьбоносной встрече. Ваша любовь совсем рядом. Главное ― распознать ее и не принимать поспешных решений.

Гороскоп на неделю ― Скорпионы

Неделя может оказаться неоднозначной, с подводными камнями и подковерными играми. Не обязательно все проблемы решать самостоятельно. Если нужно, обратитесь за помощью. В этом нет ничего постыдного. Главное, не вините себя ни за что. Также в пятницу можно смело совершать банковские операции.

Гороскоп на неделю ― Стрельцы

Вам нужно восстановить свои силы. Вы так много работали и устали от того, что ваша жизнь заставляет крутиться вас как белка в колесе. Постарайтесь найти баланс и возможность отдохнуть. Иначе можно получить серьезные проблемы со здоровьем. Звезды советуют найти время для медитации и саморазвития.

Гороскоп на неделю ― Козероги

На этой неделе звезды советуют не распыляться. Вы не сможете все успеть и выполнить это качественно. Поэтому разумно будет расставить правильные приоритеты и двигаться в нужном направлении. Спешить надо медленно. Выходные проведите в кругу семьи. Это вас вдохновит.

Гороскоп на неделю ― Водолеи

Вы сами не знаете, чего хотите. Из-за этого постоянно попадаете в неприятные ситуации. Звезды советуют остановиться и решить, что на самом деле вам нужно. Только так вам удастся выйти из замкнутого круга. Если вам сложно принять решение, обратитесь за помощью. Задушевная беседа с близким человеком может пролить свет на многое.

Гороскоп на неделю ― Рыбы

В этот период вам удастся заложить прочный фундамент своей успешной профессиональной деятельности, но при условии, что не станете размениваться по мелочам, а возьметесь за выполнение серьезных проектов. Даже если вам страшно, это пройдет. Все когда-то бывает впервые.

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