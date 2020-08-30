Гороскоп на 31 августа 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит проявить упорство и сдержанность, а кто должен заняться саморазвитием? Читайте гороскоп на 31 августа 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день для ведения переговоров и заключения договоров. В личных отношениях возможны мелкие конфликты.

Телец

С самого утра могут появиться некие факторы, которые полностью поменяют ваши планы. Однако не стоит расстраиваться. Это все к лучшему.

Близнецы

Очень хлопотный день. Вас ждут встречи, и решения нужно будет принимать очень быстро и без колебаний. Придется взять на себя ответственность.

Рак

Первая половина дня будет очень продуктивной. Вы успеете сделать многое. Однако к вечеру силы вас покинут. Отдохните.

Лев

У вас появится очень много идей и сил для их реализации. Пусть вас не пугает неизвестность. Вы со всем справитесь.

Дева

Для реализации задуманного вам понадобится помощь людей с опытом. Не бойтесь обратиться за помощью. В отношениях с любимым человеком проявите гибкость.

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Весы

С самого утра на вас навалится очень много работы. Однако не стоит спешить, иначе есть риск наделать ошибок, исправить которые будет очень сложно.

Скорпион

Сложный день. Ваши коллеги так и норовят напороться на грубость. От вас потребуется очень много терпения. Постарайтесь не проявлять эмоции.

Стрелец

Сложный день. Вам стоит быть очень осторожными. Велика вероятность сделать серьезную ошибку, которая будет иметь очень плохие последствия.

Козерог

Вы слишком много мечтаете. Из-за того, что вы смотрите на мир через розовые очки, можете очень сильно расстроиться или разочароваться в близких людях. Постарайтесь не загадывать наперед. Пусть все идет своим чередом.

Водолей

Ровный день. Звезды не обещают ярких событий. Лучше всего посвятить день релаксу и саморазвитию.

Рыбы

Если вы не будете ожидать от людей того, чего они дать вам не смогут, то день пройдет прекрасно. Звезды советуют не планировать и не мечтать. Пока не мечтать.

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