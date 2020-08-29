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Какое блюдо победителя «МастерШеф» раскритиковали в пух и прах: чем удивлял шестой выпуск шоу «Звана вечеря»?

29.08.2020

Сегодня зрители телеканала СТБ насладились просмотром 6 выпуска главного семейного шоу страны «Звана вечеря». Участники шоу не на шутку состязались за победу: готовили неординарные блюда и незабываемые конкурсы. Но кто же стал победителем шестого выпуска проекта «Звана вечеря»? Узнайте прямо сейчас!

 В кулинарном батле снова встретились четверо экстравагантных незнакомцев! Среди них: победитель 9 сезона проекта «МастерШеф» Сергей Денисов, профессиональный парикмахер и колорист Алексей Мироненко, диетолог и популярный блогер Настя Святокум и крутая девчонка из села Илона, которая гордится своими аппетитными формами! 

Первой у себя в гостях принимала эпатажная блогерша Настя Святокум. Диетолог приготовила для своих гостей ужин, который состоял из 3 блюд правильного питания. На закуску Настя подала салат с креветками «Тазик блаженства», на основное лангустины –  «Денис на шпажке» и на десерт –  чизкейк «Ночной дожор». В качестве развлечения блогерша предложила своим гостям поиграть в игру «Я никогда не».

Следующий участник удивлял всех гостей качеством своих блюд. И не спроста! Ведь для участников в этот вечер готовил победитель 9 сезона проекта «МастерШеф» Сергей Денисов! На закуску шеф подал салат «Джига-джига», на основное вырезка молочного ягненка – «Мужская асса» и на десерт – замороженное вино «Джигитовка без коней». В качестве развлечения известный шеф предложил своим гостям заняться казацкими развлечениями: парни мерялись силой и пили крепкие алкогольные напитки.

Парикмахер Алексей Мироненко подал на основное пасту с морепродуктами «Чудо в перьях», на закуску салат с лососем – «Укол счастья» и на десерт –  мороженное с ягодами «Разноцветный глиттер».

Но как же встречала своих гостей последняя участница? И кто одержал победу в 6 выпуске шоу «Звана вечеря»?

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