В эфире телеканала СТБ состоялась премьера 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». Кулинарную битву между любителями со всех уголков Украины и даже из-за границы объявляем открытой! Но некоторые участники удивляли судей не только блюдами. Кое-кому удалось разозлить жюри даже внешним видом! Кто шокировал судей, а кто получил заветные белые фартуки? Об этом и не только читайте в материале!

Уже по доброй традиции кулинарам-любителям необходимо было за 45 минут приготовить блюдо, которое покорило бы сердца судей на кастинге «МастерШеф». И началась на кухне настоящая магия. Кулинары друг за другом готовили свои презентационные блюда, от вкуса которых зависела дальнейшая судьба каждого участника.

Однако в этом году правила конкурса несколько изменились: чтобы получить белый фартук, кандидат должен услышать от судей два «да». Также в 10 сезоне появилось новшество: счастливчики, прошедшие кастинг, будут бороться за место в двадцатке в трех категориях ― рыба, мясо и десерт. Каждый должен выбрать одну из категорий сразу после того, как услышит от судей заветное «да».

Первой за место в двадцатке соревновалась Марина Кобчук. Нежная и красивая девушка шокировала судей шоу не только своим блюдом, но и неординарной жизнью! В свободное время она любит готовить, а все остальное Марина проводит… на жестких занятиях по хоккею! Девушка ― член женской сборной по хоккею. Именно она защищает честь нашей сборной на мировой ледовой арене! И даже свой изысканный десерт Марина приготовила в виде шайбы. Хрупкая хоккеистка сумела удивить судей своим необычным десертом и получила заветный белый фартук.

Следующим удивлять жюри своим авторским блюдом пришел колоритный участник Даниэль из Нигерии. Сейчас он учится на медика, однако это не приносит ему удовольствия. Единственное любимое дело юноши ― приготовление пищи. Однако родители не поддерживают Даниэля в его увлечениях. На шоу «МастерШеф» 22-летний участник хочет доказать им, что он способен стать хорошим шеф-поваром мирового уровня. Судьи проекта были в восторге от вкусовых свойств его блюда. Именно поэтому Даниэль получил белый фартук и право бороться за место в двадцатке лучших поваров-любителей Украины.

А вот следующий участник проекта уже хорошо знаком зрителям телеканала СТБ. В 8 сезоне шоу «Х-Фактор» Александр Варцаба спел хитовую песню Олега Винника и набрал на платформе YouТube 3 миллиона просмотров от «волчиц»! Сегодня известный артист пишет собственные песни и ведет блог… о кулинарии! Однако блюдо Александра не пришлось по душе судьям шоу, ведь он даже не удосужился посолить конкурсное куриное мясо! Поэтому в этот раз известный певец с треском провалился и отправился домой!

А вот сильная и независимая Екатерина не на шутку напугала судей! Капитан полиции и боевая участница 10 сезона смогла удачно приготовить мясо и рассказала истории из своей профессиональной деятельности, от которых в жилах стынеть кровь. Именно поэтому Екатерина с достоинством получила белый фартук от Эктора Хименеса-Браво!

Но какие еще блюда удивили судей? И кто же из любителей попадет в заветную двадцатку? Это мы узнаем уже в следующую субботу в 19:00 на телеканале СТБ. Не пропустите! Будет горячо!

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