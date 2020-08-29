Гороскоп на 30 августа 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что советуют звезды каждому знаку зодиака сегодня? Кому нужно собрать все свои силы в кулак, а кто может обратиться к близким за поддержкой? Читайте гороскоп на 30 августа от экстрасенсов СТБ.

Овен

Сегодня в отношениях с любимым человеком произойдут кардинальные изменения. И они будут только в лучшую сторону! Не стоит бояться перемен.

Телец

Сегодня вам стоит ограничить общение с неприятными людьми. Перенесите все встречи и посвятите день только семье.

Близнецы

Прекрасный день для начала нового бизнеса или реорганизации и ребрендинга старого. Однако звезды не советуют заключать важные договора. Лучше перенести встречу на другой день.

Рак

Сегодня вам удастся воплотить в реальность самые смелые планы и желания. А все благодаря вашему трудолюбию и вере в лучшее. Так держать.

Лев

Велика вероятность того, что некое известие может в корне изменить вашу жизнь. Однако пока непонятно, какого рода изменения это могут быть. Просто будьте начеку.

Дева

Сегодня звезды советуют проявить особую бдительность тем, чья работа связана с документами. А также стоит отложить все финансовые операции.

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Весы

Есть вероятность возникновения серьезных сложностей на работе. Чтобы быстро решить все вопросы, полагайтесь на интуицию, а не на опыт. Иногда он бывает обманчив.

Скорпион

Перед вами стоит серьезная задача. Не оглядывайтесь по сторонам и не сравнивайте себя с другими. Это вас только тормозит. Просто выполняйте все задуманное.

Стрелец

Прекрасный день для того, чтобы сменить сферу деятельности. Есть шанс получить хорошую должность. Однако звезды советуют не радоваться раньше времени. Все очень быстро может измениться. Будьте внимательны.

Козерог

Сегодня вам придется сделать трудный выбор в жизни. Надейтесь только на себя. Не пытайтесь слишком опираться на партнеров и не ждите помощи от близких.

Водолей

В сложной ситуации звезды советуют обратиться за поддержкой к близким людям. Вы очень недоверчивы. Это вам мешает. Не все желают вам зла.

Рыбы

Проявите собранность — в этот день ваш жизненный потенциал находится на невысоком уровне. Будет сложно, но вы справитесь.

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