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Профилактика гриппа: какие меры принимать для всей семьи

28.08.2020

Грипп тяжело протекающее вирусное заболевание, от которого, к сожалению, никто не застрахован. С наступлением холодов вероятность заражения возрастает в разы, ведь люди проводят в теплых, сухих и малопроветриваемых помещениях все больше времени. Дабы снизить вероятность инфицирования, врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» сделали подборку советов о профилактике гриппа, соблюдая которые вы обезопасите себя и близких от неприятного, а порой довольно серьезного недуга. Подробнее в материале.

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Сильный озноб, головная боль и светобоязнь, резкое повышение температуры до 3840 °C, ломота в теле все это типичная симптоматика гриппа. В среднем болезнь дает свои симптомы на 23 день после инфицирования. Следует отметить, что единственным источником передачи вируса является больной человек. Заболеть гриппом из-за того, что вы замерзли или промокли, невозможно.

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Чтобы  предотвратить возникновения болезни, нужно:

  • при эпидемии гриппа ограничить посещение мест с большим скоплением людей
  • обязательно мыть руки с мылом после улицы
  • сделать прививки от гриппа
  • почаще гулять на свежем воздухе
  • не трогать нос, лицо и глаза немытыми руками
  • заниматься физкультурой.

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Если у вас уже появились первые признаки гриппа, вы можете в домашних условиях придерживаться таких простых правил:

  • Пейте много жидкости. Как только вам показалось, что у вас начинается грипп, старайтесь больше пить. Это первое лекарство от ОРВИ. Чаи, компоты, отвары из трав и даже обычная вода помогут бороться вам с осушением полости рта. Но при этом не употребляйте кофеин. Поскольку такие напитки обладают не только мочегонным действием, но и вызывают ощущения разбитости и усталости.
  • Постоянно проветривайте комнату, ведь вирус гриппа очень быстро распространяются в закрытом помещении.  Если в комнате прохладно, оденьтесь потеплее, но не включайте обогреватель.
  • Носите марлевые повязки. Носить марлевые маски полезно не только здоровым, но и в первую очередь больным людям. Они оградят здоровых от заболевания гриппом. Менять маску нужно каждые 4045 минут.
  • Правильно питайтесь. В первую очередь, в свой рацион вы должны включить продукты,  содержащие полноценные белки, витамины, микроэлементы. Обязательно принимайте натуральный витамин С, который содержится в цитрусовых, ягодах брусники и смородины. Хорошим источником витаминов станет отвар шиповника. В пищу обязательно включайте злаковые, мясо и  рыбу. Не забывайте кушать чеснок!

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Придерживайтесь этих простых рекомендаций и не болейте!

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