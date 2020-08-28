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Победитель проекта «МастерШеф» или популярный блогер: кто станет лучшим в 6 выпуске шоу «Звана вечеря»?

28.08.2020

Уже завтра, 29 августа, в 17:00 зрители телеканала СТБ смогут насладиться просмотром 6 выпуска главного семейного шоу страны «Звана вечеря». Какие неожиданности приготовили нам герои проекта? Узнайте прямо сейчас!

 

В кулинарном батле снова встретятся четверо экстравагантных незнакомцев! Среди них: победитель 9 сезона проекта «МастерШеф» Сергей Денисов, профессиональный парикмахер и колорист Алексей Мироненко, диетолог и популярный блогер Настя Святокум и крутая девчонка из села Илона, которая гордится своими аппетитными формами! Кто из героев удивит вкусными блюдами, их подачей и гостеприимством – узнайте уже завтра!

Смотрите 29 августа на телеканале СТБ в 17:00 шоу «Звана вечеря»!

Video: Победитель проекта «МастерШеф» или популярный блогер: кто станет лучшим в 6 выпуске шоу «Звана вечеря»?

Победитель проекта МастерШеф или популярный блогер: кто станет лучшим в 6 выпуске шоу Звана вечеря

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