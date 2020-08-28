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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 29.08.2020

28.08.2020

29 августа в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, какие тайны скрывает светская львица Светлана Вольнова и кто из звезд чуть не лишился жизни после неудачной пластики. Подробнее читайте в материале.

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Больше по теме: «Неймовірна правда про зірок»: Какие черты характера супруги раздражают Андрея Фединчика?

В выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 29 августа 2020 года вы узнаете:

  • «Звездные райдеры»: как звезды «выносят» мозг организаторам своими прихотями и желаниями. Самые неадекватные райдеры звезд. 
  • Как на провокационные вопросы ответит самая эпатажная светская львица Украины Светлана Вольнова?
  • Как звезды в погоне за красотой чуть не лишились жизни? Откровения Миши Романовой и Натальи Гоций о том, какие последствия их ждали после неудачной пластики.
  • Невероятную историю жизни Александра Стоянова, мужа примы-балерины Екатерины Кухар.  
  • Всю правду о жизни семьи Евгения Сморыгина из уст его сына Алексея.

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