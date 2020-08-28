«Наречена для тата»-3 выпуск 13: Сколько пар останутся вместе после проекта?

Сегодня, 28 августа, в эфире телеканала СТБ вышел финальный 13-й выпуск романтического реалити «Наречена для тата»-3. В этом эпизоде пары приняли окончательные решения и ответили на самый главный вопрос. Сумеют ли Станислав и Алена преодолеть все невзгоды и останутся ли вместе? И почему Таня приняла решение покинуть дом Дениса раньше времени? Подробнее читайте в материале.

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13-й выпуск для участников проекта стал последним. Пришло время финалов. Какое решение примет каждый из героев? Но прежде у пар есть возможность решить оставшиеся вопросы.

Так, Таня решила устроить для Алексея сюрприз — она организовала для него урок игры на фортепиано. Молодому человеку очень понравилась такая задумка. Об этом он рассказал Тане на последнем свидании. К слову, Таня тоже решилась и высказала все, что накипело за время проекта. После откровенного разговора пара нашла общий язык. К тому же Алексей признался, что очень сожалеет о том, что мало уделял внимания своей избраннице. Мужчина сказал, что испытывает теплые чувства к Татьяне. Но останутся ли молодые люди вместе? Ведь на финале Алексей сказал Тане «Да», но женщина предложила ему только дружбу.

А вот между Денисом и Татьяной бушуют страсти: женщина обиделась на молодого человека за то, что он обвинил ее в корысти. Чтобы исправить положение, Денис пригласил ее на свидание. Однако и там между ними произошел конфликт. Татьяна решила покинуть проект раньше. Денис, к слову, не стал ее задерживать и даже достал сумку, чтобы она поскорее собрала все свои вещи. Однако, несмотря на это, на финале Татьяна решила все же продолжить отношения с Денисом, но мужчина ответил ей отказом.

Тем временем Алена и Станислав также продолжают выяснять отношения. Мужчине категорически не нравится то, что у Алены есть вредные привычки. К тому же он считает, что его отношения с ней должны стоять на первом плане, а дети — на втором. Алена с такой точкой зрения категорически не согласна. Она считает, что Станислав просто не готов к тому, чтобы принять ее с ребенком.

Впрочем, несмотря на все разногласия, Алена и Станислав на финале сказали друг другу «Да». Но крепки ли их отношения? Осталась ли пара на самом деле вместе после проекта? А также, как развивались отношения всех участников после романтического реалити? Об этом вы узнаете в пост-шоу «Наречена для тата»-3, которое выйдет в эфир 4 сентября в 19:00. Не пропустите!

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