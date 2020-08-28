Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Наречена для тата»-3: День больших финалов — сколько пар останутся вместе?

28.08.2020

Сегодня, 28 августа, в эфир телеканала СТБ выйдет 13 выпуск романтического реалити «Наречена для тата»-3. В этом эпизоде состоятся финалы у троих пар, которые остались на проекте. Однако прежде парам нужно расставить все точки над «і». Какой конфликт случится между Таней Гриник и Денисом Святокумом, и почему невеста покинет дом холостяка раньше времени. Узнайте все подробности в материале.

ндт

Больше по теме: «Наречена для тата»-3 выпуск 12: Почему Денис Святокум заподозрил Татьяну Гриник в корысти?

Уже сегодня три невероятных холостяка и три прекрасные невесты ответят на самый главный вопрос: готовы ли они продолжать отношения после проекта. Остались считанные дни до финала, но главные вопросы еще не решены… Сколько пар останутся вместе? 

«Он совершенно не готов ни ко мне, ни к Полине!», — признается Алена после разговора со Станиславом.

В 13 выпуске проекта вы узнаете:

  • Какой сюрприз Таня сделает для Алексея, и почему пара не может найти общий язык относительно питания Семена?
  • Почему Станислав не может принять Алену такой, какая она есть? Какое новое разногласие возникнет между парой?
  • Как Денис попытается исправить ситуацию после ссоры, и почему после этого Таня соберет вещи и уедет?
  • Почему первые чувства между Алексеем и Татьяной начали зарождаться практически перед финалом?

Читайте нас также в Viber и Telegram.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить