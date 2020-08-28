Сегодня, 28 августа, в эфир телеканала СТБ выйдет 13 выпуск романтического реалити «Наречена для тата»-3. В этом эпизоде состоятся финалы у троих пар, которые остались на проекте. Однако прежде парам нужно расставить все точки над «і». Какой конфликт случится между Таней Гриник и Денисом Святокумом, и почему невеста покинет дом холостяка раньше времени. Узнайте все подробности в материале.

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Уже сегодня три невероятных холостяка и три прекрасные невесты ответят на самый главный вопрос: готовы ли они продолжать отношения после проекта. Остались считанные дни до финала, но главные вопросы еще не решены… Сколько пар останутся вместе?

«Он совершенно не готов ни ко мне, ни к Полине!», — признается Алена после разговора со Станиславом.

В 13 выпуске проекта вы узнаете:

Какой сюрприз Таня сделает для Алексея, и почему пара не может найти общий язык относительно питания Семена?

Почему Станислав не может принять Алену такой, какая она есть? Какое новое разногласие возникнет между парой?

Как Денис попытается исправить ситуацию после ссоры, и почему после этого Таня соберет вещи и уедет?

Почему первые чувства между Алексеем и Татьяной начали зарождаться практически перед финалом?

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