Холодный кофе: оригинальные рецепты от Шевы Димарика
28.08.2020
Холодный кофе — прекрасный освежающий напиток, который отлично подходит для утоления жажды в летнюю жару. Участник «МастерШеф. Профессионалы» Шева Димарик сделал подборку самых вкусных рецептов холодного кофе. Больше — в материале.
Топ-5 рецептов холодного кофе
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Холодный кофе с бананом – простой рецепт
Ингредиенты:
- Охлажденный кофе эспрессо — 250 мл
- Банан — 1 шт.
- Обезжиренный йогурт — 250 мл
- Корица — 1/4 ч. л.
- Какао-порошок — 1/2 ст. л.
Способ приготовления:
- Сделайте из банана пюре.
- Добавьте в банановую смесь йогурт. Все взбейте.
- Добавьте свежезаваренный кофе и еще раз взбейте.
- Далее добавьте какао и корицу.
Классический кофе со льдом – классический рецепт
Ингредиенты:
- Крепкий охлажденный кофе — 2 чашки
- Кубики льда — 1 чашка
- Сахар — по вкусу
- Сливки — по вкусу
Способ приготовления:
- Положить кубики льда в большой стакан.
- Вылить кофе в лед и добавить сахар.
- Украсить все взбитыми сливками.
Цитрусовый холодный кофе – освежающий рецепт
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Ингредиенты:
- Свежесваренный кофе — 300 мл
- Лимонный сок — 2 ст. л.
- Сахарная пудра — 2 ст. л.
- Лед — по вкусу
- Лайм — 1 долька
Способ приготовления:
- Влейте в банку лимонный сок, добавьте пудру, лед и остывший кофе.
- Закройте банку и потрясите.
- Далее перелейте напиток в стакан.
Холодный кофе с соленой карамелью – оригинальный рецепт
Ингредиенты:
- Свежесваренный кофе — 250 мл
- Карамельный сироп — 1 ст. л.
- Морская соль — 1 щепотка
- Лед — по вкусу
Способ приготовления:
- Перелейте кофе в банку с закручивающейся крышкой.
- Добавьте карамельный сироп и соль.
- Закройте банку и хорошенько потрясите.
Холодный кофе с шоколадным сиропом – рецепт пошаговый
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Ингредиенты:
- Свежесваренный кофе — 1 чашка
- Любое мороженое — 1 чашка
- Шоколадный сироп — 2 ст.л.
- Взбитые сливки — 2 ст.л.
- Лед — по вкусу
- Сахар — по вкусу
Способ приготовления:
- В емкость положить лед и влить кофе.
- Слегка охлажденные сливки взбить, немного подсластив сахаром.
- Мороженое залить шоколадным сиропом, но в другой емкости.
- Далее осторожно добавить охлажденный кофе.
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