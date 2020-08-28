Гороскоп на 29 августа 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит посвятить всего себя работе, а кто может поймать удачу за хвост? Читайте гороскоп на 29 августа 2020 года от экстрасенсов СТБ.
Овен
Сегодня вам предстоит выйти из зоны комфорта. Однако только так вы сможете добиться еще большего успеха.
Телец
В трудную минуту вам поможет интуиция. Именно она подскажет, как выйти из сложной ситуации, в которую вы, вероятно, попадете не по своей вине.
Близнецы
Если вы окажетесь на распутье, встретьтесь с близким другом. Душевная беседа и приятный вечер помогут решить все вопросы и вдохновят на новые свершения.
Рак
Посвятите день решению мелких бытовых вопросов. Вы давно обещали сделать генуборку или починить кран. Откажитесь от деловых переговоров и дорогих покупок.
Лев
Посвятите весь день работе. Вам необходимо немного отвлечься от семейных неурядиц. Так что направьте всю свою энергию на решение рабочих моментов.
Дева
Посвятите день только себе. Пришло время обновить свой стиль. Так что поход по магазинам и новая стрижка пойдут вам на пользу.
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Весы
Сегодня вы можете столкнуться с серьезными проблемами. Однако не стоит сильно на них зацикливаться. Отпустите ситуацию и просто плывите по течению. Все разрешится само собой.
Скорпион
Отличный день, чтобы повысить свою квалификацию и поучиться чему-то новому. Запишитесь на курсы или прослушайте тренинги. Только не личностного роста.
Стрелец
Пришло время изменить свою жизнь. Вы так долго к этому шли. Только не спешите рвать все старые связи. Они в будущем вам могут пригодиться.
Козерог
Благоприятный день для ведения переговоров. Благодаря вашему уму и способности убеждать они закончатся очень удачно.
Водолей
Будьте осторожны. Есть риск получить небольшую травму. Однако в попытке быстро исправить ситуацию лучше все же показаться врачу.
Рыбы
Удачный день для планирования. Есть высокая вероятность того, что у вас появится влиятельный покровитель. Не упустите свой шанс.
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