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Чем ошарашит 1 выпуск нового сезона «Один за всіх»?

28.08.2020

Уже в это воскресенье, 30 августа, на телеканале СТБ состоится премьера 16 сезона остросоциального проекта «Один за всіх». Команда вновь берется за расследование сложных и будоражащих кровь историй. На этот раз — изнасилование 16-летней девочки, которая влюбилась в своего обидчика. Смотрите уже 30 августа в 20:00 на телеканале СТБ! 

В 1 выпуске проекта «Один за всіх»-16 вы узнаете: 

  • Как так вышло, что 16-летняя девочка одна оказалась ночью в соседнем поселке?
  • Кто посмел распустить руки и изнасиловать девочку?
  • Почему мама не обратилась в правоохранительные органы?
  • И как так произошло, что жертва влюбилась в преступника?

История, которая шокирует. Не пропустите в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ! 

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