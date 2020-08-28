Алексей Ганшин: Пока что мне не нужны отношения

28 августа на проекте «Наречена для тата»-3 состоялся очередной финал. Алексей Ганшин признался Татьяне Гузевой в том,что у него есть к ней чувства, однако женщина отказала ему и предложила только дружбу. Читайте в нашем материале, что было самым сложным для Алексея на проекте и изменился ли он после реалити.

Каким было первое впечатление, когда вы увидели Таню?

Очень сложно сразу понять, что за человек перед тобой. В обычной жизни мне для сближения нужно время: месяц-два. Так что пока не могу сказать о первом впечатлении.

Во время дальнейшего общения это впечатление изменилось?

Да, изменилось. Только в лучшую сторону.

Почему не сложились ваши отношения?

Я думаю, сыграли роль и место, где я живу, и остальные факторы. Мне кажется, если люди подходят друг другу, то они и мыслят практически одинаково. У них одинаковые взгляды на жизнь, одинаковые планы на будущее. Просто мы разные с Таней, поэтому у нас и не сложилось.

Вы хотели бы что-то изменить в проекте?

Да, возможно, мне стоило быть более толерантным.

Проект вас изменил?

Да, я понял, что двигаюсь в правильном направлении. Но я могу измениться, если будет на это причина. На проекте такой причины не было.

Вы готовы к новым отношениям?

Сейчас я не ищу себе женщину. Дети у меня уже есть, и я понимаю, что о них нужно заботиться. Если у моей будущей избранницы будут дети, то для меня это не проблема. Однако сейчас для меня в приоритете — мои дети. Поэтому я не могу уделять много времени женщине. А для отношений это очень важно.

После проекта вера в любовь осталась?

Ну, я не могу сказать про веру, потому что любовь — это следствие каких-то действий и совпадений. Это физиологическая реакция. Поэтому, конечно, вера есть. Но так, чтобы свершилось чудо и я влюбился с первого взгляда и навсегда, — это практически невозможно.

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