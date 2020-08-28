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1 выпуск «МастерШеф»-10: чем будут удивлять аматоры в премьерном выпуске проекта?

28.08.2020

Уже завтра в эфире телеканала СТБ состоится премьера 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». Битву между поварами-аматорами со всех уголков Украины и даже из-за границы объявляем открытой! Но некоторые участники шоу будут удивлять судей не только блюдами. Подробности ― далее в материале.

Проект «МастерШеф» уже 10 лет учит украинцев культуре приготовления пищи и расширяет гастрономические границы! И снова он откроет свои двери для тех, кто хочет изменить свою жизнь. В новом сезоне кулинары-любители со всей страны попытаются поразить своими блюдами судейскую тройку и пройти кастинг проекта. 50 из них получат белые фартуки и пройдут в следующий этап. Кто удостоится шанса стать профессиональным поваром? Смотрите уже завтра, 29 августа, в 19:00 на телеканале СТБ!

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский.

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