Премьера нового сезона «Следствие ведут экстрасенсы» снова удивит поклонников телеканала СТБ необычными историями и мистическими судьбами. В 2020 году команда проекта «Следствие ведут экстрасенсы» решила продолжить в своих выпусках тему всеобъемлющей любви и черной магии. Когда именно стартует проект «Следствие ведут экстрасенсы» ― узнайте в материале.

30 августа в 19:00 зрители телеканала СТБ станут свидетелями новых таинственных и мистических жизненных историй, которые будут разгадывать лучшие экстрасенсы страны! В новом сезоне эксперты покажут свои способности и спасут не одну человеческую жизнь! Новые выпуски расскажут о трепетной любви, мистике, свадьбах и тайнах, которые изменили жизнь людей. Зрителей телеканала СТБ ждут невероятные истории о тайной любви, скрытом ребенке, изменах и даже убийстве!

Не пропустите премьеру нового сезона проекта «Следствие ведут экстрасенсы» 30 августа в 19:00 на СТБ!

Video: «Следствие ведут экстрасенсы»: объявлена ​​дата старта в 2020 году Когда стартует новый сезон следствие ведут экстрасенсы? Дата старта шоу следствие ведут экстрасенсы в 2020 году

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