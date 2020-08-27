Лунный календарь удачных дней на 2020 год от Ярославы Федоровой
27.08.2020
Лунный календарь удачных дней на 2020 год поможет в реализации новых начинаний или больших проектов. Общее правило, которое работает для любых важных дел, – начинайте только в период растущей Луны, тогда перспектив для развития будет больше. Финалистка «Битвы экстрасенсов»–5 и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Ярослава Федорова составила лунный календарь удачных дней на 2020 год для облегчения планирования важных событий.
Июнь. С 05 по 21 июня – коридор затмений. Если важные события или проекты не получится перенести, то на крайний случай можно использовать следующие даты: 01, 08, 11, 12, 26. Практически весь месяц – это период Ретроградной Венеры, поэтому никаких важных решений, связанных с личной жизнью и любовной сферой, лучше не принимать.
Октябрь. К сожалению, на протяжении всего месяца мы будем под воздействием ретроградного движения Марса и Меркурия, поэтому постарайтесь не принимать важных решений, не оформлять серьезных сделок и тому подобное.
Ноябрь: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26.
Декабрь: 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31. Период с 27 ноября по 16 декабря – коридор затмений, поэтому постарайтесь провести это время максимально спокойно, не принимая никаких окончательных решений.