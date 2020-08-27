Лунный календарь садовода-огородника на сентябрь 2020 года поможет определить благоприятные и неблагоприятные дни месяца для посадки растений и ухода за ними. Когда можно сеять семена, а в какие дни лучше отложить все работы и просто отдохнуть? Читайте в нашем материале лунный календарь садовода-огородника на сентябрь 2020 года.

Лунный посевной календарь на сентябрь 2020

1―4 сентября следует посвятить подготовке сада и огорода к зиме: убрать все сорняки, перекопать землю там, где это возможно, и начать подготавливать инвентарь к зиме. Также можно посадить мелкие кустарники.

5―8 сентября можно приступить к мелким посевным работам: посеять зелень, редис, чеснок, морковь, посадить кустарники. Также нужно уделить время обрезанию деревьев и сбору оставшегося урожая.

9―13 сентября стоит посвятить удалению старых корневищ кустов, обрезке засохших веток деревьев, обмазке садовым варом срезов. Также можно собрать лекарственные травы и обрезать усы у земляники. И хорошо бы уделить некоторое время консервации соков.

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14―17 сентября ― удачное время для сбора овощей и фруктов, прополки и перекопки огорода. Однако категорически не рекомендуется делать заготовки на зиму – консервация будет плохо храниться и даже возможно появление плесени в ней. Лучше в эти дни не сажать и не пересаживать растения.

18―19 сентября следует посвятить пересадке и посадке растений, борьбе с вредителями. Можно смело сажать землянику и вьющиеся цветы.

20―24 сентября — прекрасные дни для заготовки и посадки растений. Все работы, которые вы проведете в саду или огороде, будут очень удачными.

25 сентября — день для сбора урожая корнеплодов.

26―30 сентября — благоприятные дни для перекапывания огорода и борьбы с вредителями. Удачное время для сбора фруктов, заготовок на зиму и приготовления домашнего вина и наливок.

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