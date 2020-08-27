«І будуть люди»: премьера трейлера, официального постера и промосайта сериала

14 сентября в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера исторической саги «І будуть люди» производства студии FILM.UA по заказу Министерства культуры и информационной политики Украины. Это эпическая драма, экранизация эпохального романа Анатолия Димарова, в основе которого – человеческие судьбы на рубеже исторических событий Украины начала ХХ века.

Сегодня в рамках промокампании создатели сериала презентовали официальный постер и трейлер проекта, а также запустили промосайт, на котором собрана полная информация о проекте, команде, персонажах и интересные факты со съемок.

Промосайт «І будуть люди» https://www.stb.ua/i-budut-ludi/

Трейлер https://youtu.be/RZ5cWSn-qIk

В рамках промокампании выйдут еще 4 видеоролика, которые познакомят зрителей с главными героями, сюжетными линиями и поворотными событиями сериала.

«Зрителю может показаться, что ролики рассказывают истории украинцев в ХХ веке, но это не так. Эти ролики о нас с вами сегодняшних, о том, что мы до сих пор сталкиваемся с теми же проблемами, переживаниями и драмами, что и наши прабабушки и прадедушки. Эти истории о том, как мы, украинцы, живем, как боремся, как верим во времена войны. Это о том, что в нас всегда побеждает любовь. К жизни, к стране, друг к другу. О том, что пока существует любовь, не исчезнет Украина и украинцы», – комментирует руководитель отдела эфирного промо телеканала СТБ Лидия Панькив.

Сага «І будуть люди» покажет знаковые для истории Украины события начала ХХ века: Первую мировую войну, раскулачивание, революцию, Голодомор. В сериале 12 эпизодов, которые детальнее познакомят с 12 основными героями и их судьбами. Страстная любовь, драматические истории, человеческие ценности. Люди, жившие 100 лет назад, станут близкими и понятными нам сегодняшним.

«Это история нашей страны, наших дедов и прадедов. Она сложная, многогранная и не всегда положительная, поскольку нашим предкам пришлось столкнуться с травматическими событиями, которые перевернули весь уклад их жизни, выбрать свой путь и жить дальше. Мы должны знать эту историю и черпать из семейных рассказов мудрость. Ведь и сегодня мы живем в мире, который стремительно меняется, и многие события столетней давности находят свое отражение в настоящем. «І будуть люди» – это семейная сага, в которой каждый сможет найти близкую себе историю и узнать в героях своих родных», – рассказывает креативный продюсер проекта Олеся Лукьяненко.

В ролях: Остап Дзядек, Акмал Гурезов, Елена Борозенец, Екатерина Григоренко, Виктор Жданов, Константин Темляк, Александр Пискунов, Александр Мавриц, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Виталий Ажнов, Алина Костюкова, Игорь Колтовский

Режиссер-постановщик: Аркадий Непиталюк

Продюсеры: Сергей Демидов, Виктор Мирский, Людмила Семчук

Креативный продюсер: Олеся Лукьяненко

Авторы сценария: Татьяна Щегельская, Тарас Антипович, по роману А. Димарова «І будуть люди»

Производство: FILM.UA, по заказу Министерства культуры и информационной политики Украины, телеканала СТБ

Смотрите историческую сагу «І будуть люди» с 14 сентября с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ.

Следить за новостями о сериале можно на официальных страничках проекта: Facebook, Instagram, YouTube, FILM.UA Group

а также на официальных страницах телеканала: СТБ, Facebook, Instagram, Серіал СТБ

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