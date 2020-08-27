Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 9 и 10 серии второго сезона фильма «Доктор Хаус». Главный герой – гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 9 и 10 сериях 2-го сезона фильма «Доктор Хаус»?

В 9 серии Хаус возвращается в больницу в хорошем настроении, что настораживает Кадди и Уилсона. Хаус признается, что поцеловал Стейси. И тогда Уилсон отправляется в ее офис с вопросом, что на самом деле произошло в Балтиморе, и напоминает, что после того, как Стейси ушла от Хауса, тот совсем расклеился.

В 10 серии Марго Далтон собирается ехать на работу, садится в машину и въезжает в дверь гаража. Ее муж Тед и дочь приезжают в больницу следом за ней, а Хаус и остальные, просматривая карту Марго, узнают, что та продолжительное время лечилась от бесплодия. Хаус говорит сделать тест на беременность и МРТ. Форман предполагает, что это может быть болезнь Хантингтона. Но когда Марго неожиданно становится злобной и пытается отбиваться стойкой для капельницы, Хаус говорит, что болезнь Хантингтона так быстро не развивается, и это может быть психоз.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

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