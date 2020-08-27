25 лет рядом: этой осенью «Вікна-новини» отмечают юбилей

4 сентября программа «Вікна-новини» на СТБ отметит 25 лет со дня первого выхода в эфир. За ежедневными выпусками новостей стоит большая и очень профессиональная команда. В преддверии юбилея корреспонденты и ведущие поделились воспоминаниями об эмоционально насыщенных съемках, а СТБ представил видеоролик в честь дня рождения программы.

«Я никогда не забуду Революцию Достоинства. И точно не забуду самые горячие месяцы войны. Это события, которые, очевидно, вышколили меня как журналиста и изменили меня как человека», – признается корреспондент Борис Сачалко.

«Я никогда не забуду, как в Страсбурге, в старинном респектабельном кинотеатре «Одиссей», демонстрировали три серии спецпроекта «Вікон» «ІншоРідні» в переводе на французский и английский», – делится корреспондент Дмитрий Литвиненко.

«Я никогда не забуду сюжеты, на которые герои возлагали особые надежды. Самой большой целью было не просто рассказать об этих людях, но и чтобы этот рассказ им помог. Теперь я точно знаю: телевидение – это, однозначно, сила, если эти силы направлять в нужное русло», – уверяет корреспондент Наталка Сачалко.

«Новости в нашей стране, как и последние три десятилетия, – это бесконечные потрясения. Революции, война, спасение раненых солдат, тяжелобольных детей, социальные проблемы, политические интриги. Больше всего в этом водовороте радует, когда удается помочь конкретным людям. Тогда особенно ощущаешь, что мы вместе – сила!» – говорит ведущая Татьяна Высоцкая.