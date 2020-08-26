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«МастерШеф»-10: объявлена дата старта шоу в 2020 году

26.08.2020

Уже скоро на телеканале СТБ стартует новый сезон проекта «МастерШеф». Судьями будут бессменный Эктор Хименес-Браво и всем полюбившиеся Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский. Когда ждать «МастерШеф»-10 в эфире, читайте в материале.

Стало известно, когда выйдет в эфир «МастерШеф»-10. Время кулинарных битв между аматорами наступит уже совсем скоро — 29 августа. Теперь любимое кулинарное шоу мы сможем видеть каждую субботу в 19:00. Зрителей ждут обновленные конкурсы и задания, новые харизматичные и талантливые участники. На наших глазах лучшие аматоры страны будут творить настоящие кулинарные шедевры.

Не пропустите премьеру «МастерШеф»-10 29 августа в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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