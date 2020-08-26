Гороскоп на 27 августа 2020 года поможет вам принять правильные решения. Что советуют звезды каждому знаку зодиака? Кому нужно срочно отдохнуть, а кто должен сосредоточиться на работе? Читайте гороскоп на 27 августа от экстрасенсов СТБ.
Овен
Овнам стоит сегодня заняться бизнесом. Любые начинания будут иметь большой успех. Главное ― подойти к делу с особой внимательностью.
Телец
Перед тем, как принимать важное решение, подумайте, чего на самом деле вы хотите. От этого зависит ваше будущее. Так что не стоит торопиться с ответом.
Близнецы
Сегодня вы справитесь со всеми, даже самыми сложными задачами. Только не пытайтесь подставить своих коллег. Это не прибавит вам баллов.
Рак
Сегодня у вас очень творческое настроение. Желание сделать мир лучше будет настолько сильным, что вы даже не заметите сложностей! Вперед, пока Муза на вашей стороне.
Лев
Вы полностью поглощены работой. У вас очень много интересных проектов. Однако времени на все дела очень мало. Постарайтесь грамотно организовать свой рабочий день.
Дева
Иногда вы бываете слишком категоричны. Из-за этого могут возникать споры с близкими. Будьте гибче. Тогда многих проблем можно будет избежать.
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Весы
Сегодня вы особенно остро почувствуете потребность в переменах. Что ж, все к этому шло. Однако прежде чем круто изменить свою жизнь, хорошенько все взвесьте.
Скорпион
На работе от вас будут ожидать многого. Нужно будет решать одновременно несколько задач. Не оплошайте. Будьте внимательны.
Стрелец
Вы многое хотите изменить, однако не все вам под силу. Постарайтесь начать с самого простого. А в иных вопросах обратитесь за помощью к влиятельным друзьям. Благо, они у вас есть.
Козерог
День, когда вы можете просто поваляться в кровати и ничего не делать. Да, иногда надо забыть обо всем и просто побездельничать.
Водолей
Ваша душа желает праздника, да еще какого! Однако звезды советуют побороть в себе подобные желания и заняться работой.
Рыбы
В новый рабочий день вы входите с новыми силами. Это прекрасно! Есть шанс изменить свой статус на работе в лучшую сторону.
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