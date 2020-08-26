Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 7 и 8 серии второго сезона фильма «Доктор Хаус». Главный герой – гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 7 и 8 сериях 2-го сезона фильма «Доктор Хаус»?

В 7 серии Хаус приходит в тотализатор, делает ставку на беговую лошадь, и с ним заговаривает женщина, которая пришла за тем же. Внезапно она в припадке падает на пол, Хаус говорит остальным вызвать скорую и отправить ее в больницу к доктору Хаусу, когда видит на ее теле странные красные полосы.

В 8 серии известный автор и журналист Флетчер Стоун произносит речь на вечеринке, посвященной выходу на пенсию его редактора Греты. Говоря, он падает на стол, ударяется головой и сваливается на пол, а когда приходит в себя, то начинает говорить абракадабру, которую никто не может понять.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

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