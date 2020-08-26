Актрисе сериала «Слід» Антонине Хижняк сделали операцию

11 сентября на телеканале СТБ состоится грандиозная премьера детективного сериала «Слід». Исполнительница одной из главных ролей — Антонина Хижняк, которая сыграла капитана полиции Екатерину Червону, несколько недель назад сломала ногу. Недавно актрисе сделали операцию. Все детали читайте в материале.

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Неприятность случилась как раз во время съемок сериала «Слід». По сценарию, Антонина должна была бежать, а затем резко остановиться.

«Первый дубль мы записали, а на втором дубле нога подвернулась (попала в ямку в траве) и я всем весом упала на свой же голеностоп. Этот хруст не забуду до конца жизни. Но все еще надеялась, что это трещина или сильный вывих. Мы после этого еще записали крупный план, где у меня адреналин из глаз лился», — вспоминает Антонина.

Однако после этого актрису отвезли в больницу, где рентген показал винтообразный перелом со смещением. Антонине сразу же наложили гипс, а через 12 часов она уже была в кадре.

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Но после более детального медицинского обследования оказалось, что срочно нужно оперировать ногу — врачи рекомендовали установить титановую пластину.

«Конечно, эта новость меня шокировала. Но я собралась с духом и приняла тот факт, что это лучший и самый быстрый способ стать на ноги. Сейчас я очень осторожно обращаюсь с ногой. Но все же из жизни не выпадаю, вожу авто, совмещаю съемки с перевязками и могу без преувеличений называться «железной леди»», — признается Антонина.

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