«У каждого своя ложь»: сюжет и описание серий

Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут серии 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь» от известного украинского режиссера Анатолия Матешко. С понедельника по четверг в слоте «СТБ Сериал» зрители будут следить за жизнью Лизы Лапшиной, у которой длительное время скрывался супруг. Читайте сюжет и описание серий «У каждого своя ложь» прямо сейчас!

1 СЕРИЯ

Лиза Лапшина работает в отделении гинекологии в лучшей клинике столицы. Лиза считает себя счастливой женщиной: у нее есть не только любимая работа, но и любимый муж – бизнесмен Алексей, владелец крупной строительной фирмы. Семейную идиллию немного омрачают разве что командировки Алексея, но в такие дни Лиза просто остается на работе допоздна.

Марта Дали – актриса. Красивая, амбициозная и жаждущая успеха (чего стоит один псевдоним – Дали, образованный от фамилии Далибошко). У нее есть любовник – режиссер Вольский. Марта приезжает в провинциальный город сниматься в новом фильме Вольского… и узнает, что вместе с ним приехала его жена.

Тем временем, у Алексея, который не так давно выиграл тендер на застройку земли под коттеджный поселок и приехал в командировку на переговоры, проходит встреча с потенциальными партнерами. Эти люди предлагают Алексею участие в крайне сомнительном деле. Экономия на сроках и некачественных стройматериалах, нарушение всех возможных норм – все это очень не нравится Алексею. Он говорит «нет», и тогда несостоявшиеся партнеры намекают, что Алексей напрасно отказался от сделки.

Чуть позже в гостиничном ресторане Алексей встречает Марту. Он расстроен неудачной командировкой, Марта, которая поругалась с Вольским, чувствуют себя одиноко. Она хочет позлить любовника и флиртует с Алексеем, затем и вовсе приходит к нему в номер. Алексей поддается порыву и проводит с ней ночь.

В клинике Лизы освобождается должность завотделением – прежний заведующий выходит на пенсию. Рассматриваются две кандидатуры – Лизы и ее коллеги Ивкиной. Ивкина и Лиза – антиподы. Если Лиза считает, что аборт – это крайняя мера, и нужно сделать все, чтобы ее избежать, то Ивкина цинично декларирует: «меньше народа – больше кислорода». Алчная и властолюбивая Ивкина мечтает получить должность, но все в больнице считают, что отделение возглавит Лиза.

Во время кастинга Марту начинает сильно мутить – девушка думает, что это «на нервной почве». Позже она вдруг набрасывается на соленые помидоры… В конце концов Марта идет в аптеку за тестом на беременность. Результат – две полоски, ее беременность подтверждается.

Марта встречается с Вольским и говорит, что беременна. Вольский сообщает, что принял окончательное решение расстаться с ней и вернуться к жене. Так что ребенок – не его проблемы. Все, что он может, – «подкинуть деньжат» на аборт. Марта швыряет в лицо Вольскому его подачку и уходит.

2 СЕРИЯ

Алексей удивлен звонку, но Марту все же вспоминает. Она просит его о встрече. Ссылаясь на срочные дела, Алексей обещает, что сам перезвонит ей. После чего велит больше не соединять с ним Марту.

Лиза замечает, что муж начал странно себя вести: он нервозен, прячет от нее телефон, поздно возвращается по вечерам. Да тут еще кто-то настойчиво звонит на их домашний номер и молчит в трубку. Алексей же отмалчивается на все расспросы Лизы, что происходит.

Решение о новом заведующем отделением принимается в пользу Лизы. Тяжелый взгляд Ивкиной свидетельствует о том, что она этого так не оставит.

Поняв, что Алексей ее игнорирует, Марта не сдается, приходит к нему в офис. Не сумев миновать охранников, она хитростью узнает номер его мобильного телефона. После чего пишет Алексею сообщение о том, что беременна.

Алексей вынужден согласиться на встречу с Мартой. На встрече она врет ему, что на момент их случайной интрижки у нее больше ни с кем не было отношений. Алексей говорит, что ребенок ему не нужен, на прощание дает Марте щедрую сумму наличными и советует сделать аборт в хорошей клинике.

Алексей принимает решение свернуть строительство и даже готов пойти на выплату неустойки. Но люди Багирова уже в открытую угрожают ему. На прием к Лизе приходит новая пациентка. Это Марта. Ей посоветовала обратиться в клинику Лизы знакомая актриса. Марта говорит, что намерена сделать аборт. «Первая беременность? – Да». Понимая все последствия такого шага, Лиза пытается отговорить девушку, но Марта утверждает, что ребенок не нужен ни ей, ни своему отцу, который не собирается разводиться с законной женой. С тяжелым сердцем Лиза назначает дату аборта, надеясь, что за грядущие несколько дней Марта передумает.

Тем же вечером Алексей сообщает Лизе о срочной командировке, собирает вещи и, на прощанье с каким-то особым трепетом обняв жену, уезжает. Когда он не звонит из аэропорта, как обычно делал, Лиза начинает волноваться. Она пытается дозвониться до Алексея, но абонент недоступен. Лиза через сайт авиакомпании проверяет списки зарегистрировавшихся на рейс пассажиров… и выясняет, что Алексей не садился в самолет. Алексей – безвести пропавший.

Следователь Гудилин вызывает Лизу и говорит, что айтишники вскрыли телефон Алексея и восстановили всю удаленную переписку. Помимо деловых контактов, в телефоне обнаружилось кое-что еще. У Алексея была любовница! Более того, она ждет от него ребенка.

3 СЕРИЯ

Лиза подавлена и поначалу не может признать того факта, что Алексей ей изменял. После тягостных раздумий она все-таки решает встретиться и поговорить с соперницей. Лиза просит у Гудилина номер телефона девушки. Следователь, хоть и не имеет права так поступать, все-таки идет навстречу – из-за симпатии к ней. Лиза звонит Марте, представляется и просит о встрече.

На встрече Лиза видит Марту и понимает, что эта девушка, которая решила избавиться от нежеланного ребенка, и есть любовница Алексея. Лиза припоминает странное поведение мужа в последнее время и связывает его с любовными отношениями на стороне. Фактически она сама додумывает все про «роман» Алексея, а Марта просто ничего не отрицает. Итак, для Лизы очевидно, что Алексей, которого, скорее всего, уже нет в живых, и есть отец ребенка Марты. Ребенка, которому все, включая Лизу, вынесли смертный приговор. Лиза говорит, что не сможет провести аборт, и просит Марту обратиться к другому врачу.

Лиза просит Марту не делать аборт, а родить… и отдать ребенка ей. За это она готова заплатить хорошие деньги – их хватит, чтобы Марта купила себе небольшую квартиру, да еще и останется. Но для этого Марте придется на время оставить профессию и полностью посвятить себя «суррогатному материнству». Марта лишь фыркает в ответ – ей предложили роль в сериале, и никакой ребенок не входит в ее планы. Лиза умоляет Марту согласиться, но та обзывает ее ненормальной и уходит.

Марту не утверждают на роль, которую она рассчитывала получить, – всех претенденток обскакала любовница продюсера. Марта попадает в ДТП. К счастью, на ней самой – ни царапины, зато она умудрилась в хлам разбить как свою, так и чужую машины. А поскольку Марта – виновница аварии, ей теперь, помимо прочего, предстоит возмещать ущерб пострадавшей стороне. Увы, страховка покроет лишь часть ущерба, а денег у Марты нет совсем, и даже продать больше нечего.

Лиза узнает, что Марта не пришла к Ивкиной в назначенное (для аборта) время. А чуть позже Марта сама звонит Лизе и говорит, что согласна на ее предложение. Правда, просит часть денег заплатить «авансом» (чтобы расплатиться за разбитую тачку). Лиза дает добро и перевозит Марту в свой загородный дом, где Марте предстоит жить весь оставшийся срок беременности.

Лиза окружает Марту заботой и старается создать ей самые комфортные условия. Теперь главное для Лизы – ребенок Алексея. Кстати, это мальчик (УЗИ показало пол ребенка).

Постепенно приходя в себя, Лиза вспоминает о бизнесе Алексея. И тут ее ждет очередной сюрприз: деятельность компании приостановлена, сотрудники распущены в отпуск, а на счетах – ничего нет.

4 СЕРИЯ

Лиза пытается выяснить, куда делись деньги со счетов компании мужа, но их следы теряются где-то в офшорах. Ее вызывает Гудилин и сообщает, что следствие подозревает насильственную смерть. Неужели Алексея убили? И где тогда тело? Вот это следствие и пытается выяснить.

Марта с трудом вживается в новые «обстоятельства»: режим, который Лиза заставляет ее соблюдать, жизнь без тусовок и кастингов – все это для нее непривычно. Лиза не только заботлива, но и строга. Марте даже кажется, что чересчур: овсянка на завтрак, регулярная гимнастика, все по расписанию… не жизнь, а концлагерь какой-то! Марте все это, конечно, не по нраву. Кроме того, Марта, выросшая в детдоме и не видевшая нормальной модели семьи, порой не понимает самых элементарных вещей.

Марте не нравится, что беременным, оказывается, надо сдавать кучу анализов, и теперь приходится таскаться в клинику «как на работу». Лиза отмечает, что у Марты такая же группа крови, как у нее.

Лизе звонят из полиции и предлагают забрать автомобиль Алексея со спецстоянки – следственная группа закончила работу с вещдоками. Поскольку у Лизы нет прав, они едут за машиной вместе с Мартой, и на обратном пути Марта решает погонять. По прибытии Лиза отбирает у нее ключи от машины. Больше никаких гонок и опасной езды! Марта злится, но деваться некуда – она сама согласилась на условия Лизы.

В больнице случается ЧП – от неудачного аборта, проведенного Ивкиной, едва не умирает пациентка. Лизе с большим трудом удается спасти женщину.

Пока Лиза вынужденно задерживается на работе, Марта сбегает на вечеринку, надеясь вернуться домой раньше нее. Но все идет не по плану.

Лиза приезжает на вечеринку и забирает оттуда Марту, после чего они очень ссорятся и Лиза ставит условие: из дома больше ни на шаг без ее ведома.

Лиза вспоминает о странном поведении Алексея незадолго до его исчезновения. Она связывала это с его интрижкой с Мартой, но вдруг дело совсем в другом? Лиза сама приезжает к Гудилину и рассказывает о том, что ей удалось вспомнить.

Гудилин изымает записи телефонных разговоров Алексея и узнает, что ему угрожали неизвестные. Лизе звонит Махонин и говорит, что у него к ней серьезный разговор.

Он встречается с ней и расспрашивает о фирме. Лиза честно признается, что ничего не понимает в делах Алексея и не знает, что ей делать со всеми этими проблемами. Тогда Махонин сообщает, что есть покупатель, готовый дать хорошую цену за фирму Алексея, и предлагает подписать документы. Лиза говорит, что должна подумать, она в любом случае должна вступить в права наследства.

Лиза пытается отстранить Ивкину от работы, но той удается выкрутиться. Проблемная пациентка оказалась наркоманкой, Ивкина все сваливает на лабораторию и неверные результаты анализов.

У Марты начинается токсикоз, который она переносит очень тяжело, несмотря на все старания Лизы помочь ей.

В клинике Ивкина видит, что беременная Марта продолжает наблюдаться, причем при непосредственном контроле Лизы. Она роется в ее карте пациента, но ее замечает Марта, после чего сообщает Лизе, что Ивкина что-то вынюхивает. Лиза не обращает внимания на предупреждение Марты. Тогда Марта сама идет к Ивкиной и со свойственной ей импульсивностью спрашивает, какого рожна той от нее надо? Ивкина, движимая желанием хоть как-то насолить Лизе, рассказывает Марте всякие ужасы о неудачных родах, страшных последствиях и летальных исходах. Конечно, всех этих проблем можно избежать – для этого и существуют аборты. Но некоторые молодые дурочки сами себя загоняют в капкан, напирает Ивкина. На Марту, которая мучается от токсикоза, головокружений, отеков и прочих «прелестей беременности», слова Ивкиной производят удручающее впечатление.

Лиза разбирает вещи Алексея и внезапно обнаруживает пропажу – исчезло кольцо-печатка, которое когда-то Лиза подарила Алексею. Она едет к Гудилину и рассказывает о пропавшем кольце. Почему Алексей забрал его с собой? Непонятно.

Под влиянием собственных эмоций Лиза не замечает, что явно нравится Гудилину.

Сбитая с толку разговором с Ивкиной, Марта ищет в интернете всякие страшилки про роды. Кто-то из приятельниц-актрис вспоминает жуткую историю про умершую после родов знаменитую артистку, чем только подливает масла в огонь. Лиза замечает некоторые странности в поведении Марты, но списывает это на изменившийся гормональный фон.

Гудилин звонит Лизе: в реке обнаружили труп мужчины, и вызывает Лизу на опознание.

5 СЕРИЯ

Лиза приезжает на опознание… это не Алексей. Гудилин замечает, что она пьет таблетки, но Лиза не заостряет внимание на своей болезни, не желая говорить об этом. Теперь она уверена, что Алексей надел на палец печатку, значит, если на руке трупа (коли таковой будет найден полицией) нет печатки, то это не ее муж.

Вернувшись от Гудилина, Лиза не застает Марту дома и поначалу думает, что та снова сбежала на очередную тусовку. Но тут она видит записку, в которой Марта просит прощения и обещает вернуть «аванс», как только сможет.

Лиза находит в комнате Марты визитку Ивкиной (которую та предусмотрительно сунула Марте) и понимает, что девушка решила избавиться от ребенка. В самый последний момент Лизе удается остановить Марту, впервые пойдя на открытую конфронтацию с Ивкиной. Лиза объясняет Марте, что ей нечего бояться, все показания в норме, ну а токсикоз придется потерпеть, все терпят.

От всей этой нервотрепки Лизе становится плохо, и Марта впервые узнает, что Лиза серьезно больна, а также понимает причину ее бездетности. И как следствие – одиночества: у бездетной Лизы со временем разошлись пути с ее «детными» подругами. А вот Лиза удивлена, что Марта знает, что такое аномалия Эбштейна – оказывается, от этого еще в детстве умерла подруга Марты, с которой они сдружились в детдоме.

В клинике Лизу пытаются предупредить, что Ивкина интригует против нее. Но Лиза, поглощенная своими проблемами и уверенная в собственной непогрешимости, оставляет предупреждения коллег без должного внимания.

После выходки Марты Лиза ужесточает режим – забирает смартфон, и теперь Марта будет выходить из дома только в сопровождении Лизы. Кроме того, Лиза обращается к юристам, и те составляют договор суррогатного материнства, который Марта подписывает. Теперь Марта связана с Лизой не просто обещанием, а законом и серьезными санкциями в случае отказа от своих обязанностей. Несмотря на все это, Марта вдруг понимает, что ей жалко Лизу – может, потому что она напомнила ей умершую подругу, а может, всему виной «изменившийся гормональный фон».

К Лизе снова приезжает Махонин и предлагает продать фирму «передним числом». Вернее, она подпишет договор прямо сейчас и получит деньги, а после вступления Лизой в права наследства у компании просто сменится собственник. Лиза не понимает такой спешки и снова отказывает Махонину. Говорит, что точно ничего не будет продавать до вступления в наследство. Махонин замечает в доме Лизы Марту и спрашивает, кто это. Лиза отвечает, что ее давняя подруга, «приехала погостить». На прощанье Махонин говорит, что очень горюет об Алексее и хотел бы защитить Лизу. От кого? Да от всех! Махонин говорит Лизе, что она всегда может на него рассчитывать, он всегда на связи.

Получив от ворот поворот, Махонин кому-то звонит и сообщает, что «к сожалению, ничего не вышло».

Гудилин продолжает расследование и приходит к выводу, что Алексею угрожали люди Багирова. Следователь встречается с Лизой и спрашивает, слышала ли она когда-нибудь от мужа об этом человеке. Нет, никогда. Гудилин призывает Лизу к осторожности и просит звонить ему в любой момент, даже если ей просто станет тревожно за себя.

Махонин приезжает… к Багирову, на которого и работал все это время.

6 СЕРИЯ

Итак, Махонин продался Багирову и предал Алексея. Багиров зовет одного из своих людей и велит выяснить, где у Лизы слабое место. Махонин говорит, что, возможно, он нашел это слабое место – «девушка, что живет в ее доме», Марта. Багиров говорит своему человеку, чтобы тот узнал, «что за девица там у нее».

Человек Багирова следит за Лизой. Махонин идет на контакт с Ивкиной, и в результате злоумышленники приходят к выводу, что «девица из дома Лизы» – суррогатная мать, которая вынашивает ребенка для Лизы.

После очередного планового посещения клиники заваленная работой Лиза вынуждена отпустить Марту домой одну. Из окна Лиза видит, как Марта садится в такси, однако вечером не застает ее дома. Лиза поначалу пребывает в уверенности, что Марта опять сбежала, и пытается отыскать ее самостоятельно. Однако скоро становится понятно, что Марта пропала. Тут-то Лизе и звонят неизвестные и сообщают, что Марта находится у них. В полицию звонить нельзя, иначе будет хуже. Пока надо сидеть и ждать звонка с дальнейшими инструкциями.

На следующее утро Лиза снова вынуждена взять больничный, что не остается незамеченным в клинике. Начальство недовольно постоянными отгулами Лизы, назревает конфликт.

Лиза, боясь нарушить условия похитителей и навредить Марте, сидит дома и ждет звонка.

Марта, за которой все это время следили и теперь взяли в заложницы люди Багирова, пытается сбежать, но все ее усилия оказываются напрасными. Однако ее неудавшийся побег вносит коррективы в планы похитителей, и те не успевают позвонить Лизе в назначенное время.

Испугавшись, что с Мартой что-то сделали, Лиза от отчаяния звонит Махонину и рассказывает о своей ситуации. Махонин говорит Лизе, чтобы она ни в коем случае не обращалась в полицию, а выполнила все требования похитителей. Лизе снова звонят похитители и сообщают условия: Марта, живая и невредимая, в обмен на подписанный передним числом договор о продаже компании. Лиза готова на все, чтобы спасти беременную Марту, поэтому соглашается.

Лизе назначают встречу в особняке Багирова. Она ставит подпись на документах… но в этот момент Марту уже освобождает тайно проникший в особняк вместе с группой захвата Гудилин. Оказывается, Лиза еще раньше догадалась, что Махонин связан с похитителями (он проговорился), и позвонила Гудилину с просьбой о помощи. Из-за Марты все снова идет не по плану, но тут выясняется, что Махонина (а через него и Багирова) уже некоторое время вел УБЭП. УБЭП готовил спецоперацию, и Лиза с Гудилиным со своей самодеятельностью чуть не спутали им все карты. В итоге спецназовцы освобождают женщин, а Багирова с его людьми берут с поличным.

У Марты начинается кровотечение, Гудилин везет ее вместе с Лизой в больницу. Там выясняется, что все в порядке и кровь эта – не Марты. У Лизы болит сердце, но она, глотая таблетки, терпит боль, боясь оставлять Марту одну. В конечном итоге Лизе становится плохо, и Марта с Гудилиным ночью по всей больнице ищут кардиолога. Тогда-то Гудилин и узнает, насколько серьезно Лиза больна.

Лиза открывает глаза после глубокого обморока и видит в палате перепуганных Марту и Гудилина.

Гудилин неожиданно находит в деле Алексея новую зацепку – финансовый «след», ту самую взятку, которая в свое время помогла Алексею выиграть тендер.

7 СЕРИЯ

Гудилин рассказывает Лизе, что за Махониным стояли люди Багирова, который давно был в разработке у спецслужб. Теперь они все пойдут под суд.

Гудилин наконец-то решается пригласить Лизу на свидание. Она сначала отказывается, но потом соглашается.

И Лиза, и Марта постепенно приходят в себя. То, что они обе пережили, их некоторым образом сближает, они прекращают конфликтовать из-за «диаметрально противоположных взглядов на жизнь». Лиза говорит Марте, что ей придется лечь на сохранение. Да, в больницу. Только так Лиза будет спокойна за Марту и ребенка. Марта обреченно соглашается – с Лизой бесполезно спорить.

После того, как Гудилин обнаруживает в деле новый поворот, он начинает копать в этом направлении – и узнает много нового…

Лиза приезжает в клинику, чтобы договориться о госпитализации Марты для профилактики беременности (сохранении). Неожиданно она обнаруживает, что ей объявили бойкот.

Оказывается, Ивкина распространила клевету, якобы Лиза занималась тайным сводничеством бездетных пар и потенциальных суррогатных матерей. Слухи доходят до главного врача клиники, и тот просит Лизу написать заявление по собственному желанию. Ивкина соответственно займет место завотделением – добилась своего.

Лиза сломлена, она не может понять, как все эти люди, которые знают ее столько лет, могли поверить наветам Ивкиной. Да еще и подписать коллективный пасквиль, очерняющий Лизу! Марта как может утешает Лизу, уж среди актерской-то братии такое случается сплошь и рядом.

В конце концов, Лиза смиряется с потерей работы, так как все равно планирует в ближайшие три года посвятить себя ребенку.

Понимая, что Лиза переживает по поводу ситуации с бывшими коллегами, Марта настаивает, чтобы течение ее беременности наблюдали в другой клинике. Лиза договаривается – и Марта ложится в стационар. Правда, перед госпитализацией просит Лизу разрешить ей съесть ее самое любимое со времен детдома «блюдо» – сосиски «и чтобы запивать их газировкой». Несмотря на то, что такая еда с точки зрения Лизы, которая всю жизнь придерживалась принципа, что еда должна быть полезной, просто ужасна, она разрешает. Удивительно, но в итоге сосиски с газировкой нравятся и самой Лизе.

Гудилина вызывает начальство – похоже, он в своем расследовании влез туда, куда влезать не стоило.

После разговора с начальством Гудилин встречается с Лизой… но так ничего ей и не рассказывает о том, что обнаружил.

Он отвозит Лизу в стационар проведать Марту. Позже Лиза просит подвезти ее до дома. Возле дома Гудилин обнимает Лизу. Она его не отталкивает.

Полгода спустя.

Лиза называет новорожденного сына Марты в честь своего покойного отца Ярославом (Яриком). У Лизы развивается роман с Гудилиным, она нянчится с Яриком и, кажется, счастлива впервые за долгое время.

Гудилин тоже счастлив с Лизой, но его как будто все время что-то гложет – о чем он не решается рассказать Лизе.

Следствие по делу Алексея завершено – он признан безвести пропавшим. И хотя Багиров и его подельники так и не признались в убийстве, против них достаточно улик по другим статьям (похищение, вооруженное нападение, шантаж).

Марта подыскивает квартиру и параллельно уже бегает по кастингам, пытаясь вернуться в прежние ритм и форму. С Лизой они очень сблизились, проводят много времени вместе, даже «по ролям» читают сценарии, которые присылают Марте.

Однако Лиза скрывает и от Марты, и от Гудилина, что ей стало хуже – болезнь прогрессирует.

Лиза приходит к выводу, что компанию Алексея надо продавать, и отправляется с визитом на «замороженную» стройку. И тут выясняется, что стройка вовсе не «заморожена» – там вовсю идут работы!

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Лиза в шоке – кто «разморозил» стройку? И что вообще происходит?! Лиза пытается это выяснить, но перед ней никто и не думает отчитываться, а прораб попросту выставляет ее за территорию стройки. Она срочно звонит Гудилину.

Он, бросив все дела, встречается с Лизой и выслушивает ее сбивчивый рассказ. Обещает разобраться. Позже Гудилин мрачнеет – очевидно, что он знает гораздо больше, чем сказал Лизе, и это знание его угнетает.

Марта смотрит очередную квартиру, выставленную на продажу, и бракует ее. Риэлтор злится – ну что на этот раз не так, ведь идеальный же вариант?! На самом деле, Марта уже не раз встречала подходящие ей варианты жилья, однако Лизе она в этом не признается. Ведь ей очень хорошо и комфортно живется у Лизы, за эти месяцы она привыкла к ее дому, и теперь рассчитывает потянуть с переездом. Тем более, Лиза ее не гонит, несмотря на то, что период грудного вскармливания Ярика уже закончился. Поэтому Марта бракует все предложенные риэлтором варианты под надуманными предлогами.

Гудилин пытается прорваться на прием к начальству, но у начальства явно есть дела поважнее разговора с ним.

Марте предлагают роль в фильме. По сценарию, молодая героиня Марты подбрасывает нежеланного ребенка своей единокровной сестре, а позже, все осознав, пытается его вернуть. На студии Марта встречается с режиссером фильма – и это Вольский. Марта ведет себя с ним, как с едва знакомым человеком, Вольский же явно рассчитывал на другую реакцию. Тем не менее, Марта решает пройти пробы.

Лечащий врач Лизы говорит, что прогнозы плохие, и спасти ее сможет разве что пересадка донорского сердца. Но Лиза надеется, что у нее есть время – вот только Ярик подрастет, а там и об операции можно будет подумать.

В коридоре клиники Лиза встречается с медсестрой, которая, одна из немногих, заняла сторону Лизы в конфликте с Ивкиной. Медсестра рассказывает, что в отделении все плохо, Ивкина разогнала весь толковый персонал, процветает халатность, и даже ходят слухи о взяточничестве. Лиза грустно замечает, что это закономерный результат.

Марту утверждают на роль, и она уезжает в пригород, поскольку там будут проходить съемки фильма. Она ласково прощается с Яриком и Лизой, а Лиза просит водителя, прибывшего за Мартой, ехать, «соблюдая скоростной режим».

Лиза пытается понять, что же происходит на стройке, и ответ шокирует ее еще больше – стройка разморожена с разрешения законного владельца фирмы. Но ведь Лиза и есть этот владелец, и никакого разрешения она не давала! Увы, но это все, что ей могут сказать.

Гудилин дожидается приема у начальства и сообщает, что «больше не может врать – хоть увольняйте». После чего звонит Лизе – ему нужно с ней поговорить. Нет, разговор не телефонный. Да, срочный.

Пока Лиза ждет Гудилина, с ней неожиданно связывается полковник УБЭП (руководивший задержанием Багирова) и говорит, что она должна поехать с ним. Прямо сейчас, за ней уже выехала машина. Лиза ничего не понимает, но звонит Гудилину и говорит, что вынуждена перенести их встречу. Гудилин вдруг произносит: «Прости меня, Лиза».

Лизу привозят на конспиративную квартиру. Там она… видит перед собой Алексея. Он жив. У Лизы случается сердечный приступ.

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После приступа врач сообщает Лизе, что еще одного стресса ее сердце не выдержит и следующий приступ станет последним. Нужен покой и постельный режим – но какое там?

Алексей рассказывает Лизе всю правду. Итак, он все это время скрывался в надежном месте. Чтобы спасти бизнес от рейдерского захвата, а себя и Лизу от расправы, Алексей обратился к спецслужбам и признался во всем, включая подкуп чиновников, которые «помогли» его компании выиграть тендер. Поскольку в УБЭП уже давно интересовались коррумпированной сетью Багирова и его преступной деятельностью в бизнесе, Алексею предлагают сделку: он сотрудничает со следствием, ему помогают инсценировать собственную смерть. Это, по мнению спецов, должно было спровоцировать Багирова на решительные действия, что в итоге и произошло. Алексей говорит, что боялся за Лизу, но убэповцы обещали беречь ее как зеницу ока. И печатку Алексей забрал, чтобы у него было с собой хоть что-то, напоминающее о Лизе. Алексей был вынужден «доиграть легенду» до конца и скрываться, пока шло следствие и спецы распутывали преступную сеть Багирова. Но вот теперь следствие завершено, все преступники в тюрьме надолго и всерьез, а Алексей наконец-то вернулся домой. Что касается дел, то он вернулся к ним, еще будучи «в изгнании» – вот почему на участке вовсю идет строительство.

Алексей и Лиза возвращаются в их дом. Увидев спящего в кроватке Ярика, он ничего не может понять. Зато Лиза понимает, что Алексей не в курсе истории с Мартой… Она не решается сказать правду и говорит мужу, что Ярик – их сын, которого она чудом, несмотря на свою болезнь, выносила и родила в его отсутствие. Несмотря на нестыковки, Алексей верит Лизе. Он счастлив, а у Лизы не хватает духа признаться, что она уже встречается с другим мужчиной (Гудилиным). Алексей замечает в доме вещи Марты – Лиза говорит, что это вещи подруги, которая у нее гостила, но скоро съедет. Алексей пытается заняться любовью с Лизой, но та его останавливает и уходит спать в комнату Ярика.

На съемках Марта блестяще играет свою роль раскаявшейся матери. Заметив ее подавленное состояние, Вольский приходит ее утешить и пытается возобновить отношения с ней. Марта жестко отшивает Вольского. Тогда он пытается повалить ее на постель, но Марта расцарапывает ему лицо. Вольский оскорбляет Марту и уходит.

Лиза приезжает на съемки к Марте и рассказывает о том, что Алексей жив и вернулся домой. Очевидно, что Марте в кратчайшие сроки надо купить квартиру и переехать. Лиза рассчиталась с Мартой, по документам Ярик ее сын, все честно, все довольны. Марта старается не подавать виду, что расстроена, и говорит, что непременно уедет. По понятным причинам, Марте нельзя пересекаться с Алексеем, так что Лиза говорит, что соберет вещи Марты и будет ждать новый адрес, куда их отправить.

Когда Лиза уезжает, Марта сникает – оказывается, она за это время привязалась и к ребенку, и к самой Лизе.

Лиза едет к Гудилину, рассказывает ему все как есть. Просит пока «поставить на паузу» их отношения и дать ей возможность подумать, как жить дальше. Лиза спрашивает, за что Гудилин просил у нее прощения? Он что-то плетет в ответ. Лиза, погруженная в свои мысли, кивает. Гудилин угнетен сложившейся ситуацией.

Лизе звонит главный врач ее бывшей клиники и приглашает на встречу, но Лиза ему отказывает.

Марта просит разрешения у Лизы попрощаться с Яриком. Лиза идет навстречу и разрешает. Пока Алексей на работе, Марта приезжает к Лизе и к Ярику. От всего этого у Лизы остается тяжелый осадок, и она не замечает, что Марта крадет пустышку Ярика, а позже думает, что та просто потерялась.

Лиза упаковывает вещи Марты. По мизансцене понятно, что она жалеет о том, что Марты больше не будет в ее доме.

Марта приезжает в клинику и говорит, что ей нужна экспертиза ДНК. Но что же будет в финальных сериях? Не пропустите сегодня в 20:15 на телеканале СТБ!

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