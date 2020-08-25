Иногда дети ведут себя агрессивно со сверстникам и даже собственными родителями. При этом кусаются, дерутся и пинают любого, кто оказывается у них на пути. Как же помочь ребенку справиться с агрессией, рассказала эксперт проекта «Таємниці ДНК» Татьяна Ларина. Подробнее читайте в материале.

Не бывает жестоких детей, бывают дети, склонные в определенных ситуациях к жестокому поведению. А ситуации бывают разные. Ребёнок злится, когда:

кто-то заходит на его территорию;

когда ему кажется, что кто-то дразнит или раздражает его;

когда не удается получить то, чего очень хочется.

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Для преодоления агрессивности нужно научить ребёнка:

спокойно относиться к присутствию других детей рядом;

рассказывать о проблемах взрослым и просить о помощи;

объяснять ребёнку, что есть ситуации, когда не все складывается так, как хочется.

Когда вы понимаете, какого именно умения не хватает вашему ребенку, вам гораздо легче помочь ему преодолеть проблему. Не стоит постоянно ругать его за плохое поведение, лучше отмечать его достижения, направлять внимание на умения и учить контролировать себя.

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