Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье. График магнитных бурь на сентябрь 2020 года от экстрасенсов СТБ подскажет, в какой период может ухудшиться самочувствие и можно ли этого избежать. Читайте в материале, когда произойдут магнитные бури в сентябре 2020 года.

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6 сентября 2020 года. Геомагнитные колебания приведут к сильной магнитной буре. Гипертоникам, аллергикам и людям с психологическими расстройствами стоит проявить особое внимание к своему здоровью. Помимо обострения хронических состояний существует высокая вероятность бессонницы. Для того, чтобы улучшить свое самочувствие, стоит отказаться от чрезмерного употребления сахара и алкоголя. Людям, которые находятся в зоне риска, лучше всего в этот день отдать предпочтение легким физическим нагрузкам и тонизирующим напиткам (травяные чаи и вода с медом).

29―30 сентября 2020 года. Магнитная буря начнется утром 29 сентября с геомагнитных колебаний средней интенсивности, а уже к 30-му достигнет своего пика. Особое внимание на свое здоровье стоит обратить метеозависимым людям. Однако буря будет настолько сильной, что ее последствия ощутят на себе даже те, кто ранее с легкостью переносил все метеорологические изменения. Специалисты советуют в эти дни носить с собой небольшую аптечку с самыми необходимыми лекарствами. Также по мере возможности стоит избегать конфликтных ситуаций.

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