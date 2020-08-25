Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 5 и 6 серии второго сезона фильма «Доктор Хаус». Главный герой – гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 5 и 6 сериях 2 сезона фильма «Доктор Хаус»?

В 5 серии Карнелл Холл и его отец празднуют окончание университета. Отец отвозит сына на вечеринку и говорит, что его мать гордилась бы им. На вечеринке парень и его приятели пьют пиво, и внезапно Карнелл падает на пол – его тело сотрясается от ударов электрическим током. Уилсон сообщает Хаусу об этом случае, говорит, что помимо непонятно откуда взявшихся ударов током Карнелл чувствует тошноту и головную боль. Хаус говорит сделать анализы, но Уилсон протягивает ему папку с результатами и отвечает, что они, наверняка, что-то пропустили.

В 6 серии во время благотворительного заезда велогонщиков знаменитый гонщик Джефф Хастерт внезапно задыхается и падает на трассу. Кадди сообщает о нем Хаусу, и тот говорит, что не будет им заниматься, так как все случаи, связанные со спортом, заканчиваются приемом стероидов, а ему это не интересно. По словам Кадди, Джефф утверждает, будто не употребляет стероиды. Хаус приходит к нему, и Джефф говорит, что делал переливания крови, но к стероидам не прибегал. Форман думает, что это может быть воздушный пузырек в легких. Чейз обнаруживает его и удаляет, но Джефф начинает трястись в судорогах.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

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