31 августа в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера расширенной версии сериала «Спіймати Кайдаша». Это будет новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева семья». Подробности ― далее в материале!

С 31 августа на телеканале СТБ состоится показ расширенной версии 12-серийного проекта «Спіймати Кайдаша». Этой весной новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого вызвало небывалый резонанс, завоевало высокие рейтинги и абсолютную любовь зрителей. Все лето создателей просили сделать продолжение или повторный показ сериала, и телеканал СТБ решил порадовать поклонников ― выпустить режиссерскую версию с диалогами и сценами, которые не вошли в премьерный показ.

Сценаристом выступила Наталья Ворожбит. Также она впервые стала шоураннером проекта. Главные роли сыграли звезда «Крепостной» Тарас Цымбалюк и звезда «Киборгов» Виктор Жданов, а также новые звезды украинского кино: Ирина Мак, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарья Федина, Юрий Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская и другие, ― которых этот сериал открыл широкой публике.

Смотрите расширенную режиссерскую версию сериала «Спіймати Кайдаша» уже с 31 августа в 20:15 на телеканале СТБ!

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