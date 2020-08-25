Разнообразное и сбалансированное питание для мужчин – это основа здорового образа жизни. Ведь полезные вещества некоторых продуктов действуют на мужской и женский организм по-разному. Учитывая то, что особенности мужского питания должны соблюдаться не только для сохранения красивого тела, но и для здоровья, судья «МастерШеф. Профессионалы»-2 Владимир Ярославский поделился списком из десяти продуктов, которые стоит включить в питание для мужчин.

Правильное питание не только способствует улучшению внешнего вида, но и значительно укрепляет здоровье, делая вас сильнее и выносливее. Каждый мужчина хочет хорошо выглядеть и привлекать противоположный пол. О том, какие продукты следует употреблять, чтобы быть в форме как морально, так и физически, рассказал Владимир Ярославский. Именитый шеф – приверженец здорового образа жизни и как никто знает, какие продукты должны обязательно присутствовать в ежедневном рационе каждого мужчины.

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Мясо

Мясо – один из важнейших продуктов в рационе мужчины. Нежирная свинина или говядина имеет полезное сочетание белков и аминокислот, что способствуют наращиванию мышечной массы. А также железо, которое необходимо для нормального кровообращения, связанного с половой функцией. Главное – не переедайте! Это не только не прибавит силы, но и наоборот, погрузит в сонно-умиротворенное состояние, ведь переваривание избыточно поглощенной пищи требует немалых затрат жизненной энергии.



Шоколад

Еще одним важным продуктом в рационе является шоколад, ведь он заряжает бодростью и повышает работоспособность. Кроме того, горький шоколад, в котором содержится наибольший процент какао, укрепляет иммунитет, улучшает память, а также противодействует простудам и депрессии. Если ежедневно съедать 25–50 граммов чистого шоколада (без начинок и сахара), то уже совсем скоро вы почувствуете, как улучшается общее состояние организма.

Вишня

Вишня славится своей способностью повышать мужскую силу. Секрет ягоды, которая дарит мужчинам вторую молодость, кроется в высоком содержании цинка. Цинк, который считается «мужским элементом», благотворно влияет на репродуктивную мужскую способность. Кроме того, вишневый сок поможет вам избавиться от мышечной боли после тренировки. Ведь по своему действию вишня схожа с антивоспалительными препаратами.

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Рыба

Отличным способом получить порцию полезных жирных кислот омега-3 станет жирная рыба. Смело включайте в свой рацион такие виды рыб, как лосось, сельдь и сардина. Они полезны для сердечно-сосудистой системы. Однако если речь идет о мужской силе, то наиболее полезными станут скумбрия и камбала. При их употреблении повышается работоспособность организма и заметно улучшается сексуальное влечение.



Молочные продукты

Аминокислоты, на которые богаты молочные продукты, очень важны для роста мышечной массы. Кроме того, обычный йогурт, в состав которого входят такие элементы, как белки, калий и полезные бактерии, может стать отличным перекусом после тренировки!

Бананы



Ни для кого не секрет, что бананы богаты на калий. Съедая один-два банана ежедневно, вы укрепите кости, приведете в тонус мышцы, а также стабилизируете кровяное давление.

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Томатный соус и томаты

Томаты содержат достаточное количество необходимых минералов и витаминов, которые могут защитить мужское здоровье от многих недугов. И хотя, несомненно, плоды томата полезны для каждого человека, врачи рекомендуют, чтобы этот продукт обязательно был в рационе каждого мужчины. В состав томатов входит ликопин, что благотворно влияет на простату и даже защищает от возникновения рака.



Шпинат

Хорошим помощником, который поспособствует сохранению мужского здоровья надолго, станет шпинат. Большое содержание лютеина, который контролирует здоровье простаты, благотворно повлияет на общее мужское состояние. Добавьте небольшое количество листьев шпината в смузи в сочетании с яблоком, и ваш полезный завтрак готов.



Овсянка

Овсянку не зря считают наиболее полезным продуктом для построения красивого тела. Клетчатка, на которую богата овсянка, поможет зарядить энергией на весь день и нормализует ваше пищеварение. Кроме того, она очистит сосуды от вредного холестерина.



Орехи



С давних времен орехи считаются продуктом для мужского здоровья. Грецкие орехи питают йодом щитовидную железу и улучшают работу имунной системы. Миндаль укрепляет мышцы и кости, а также помогает в борьбе с заболеваниями простаты. Бразильский орех, достать который немножко сложнее, богат селеном, – элементом, который способствует выработке тестостерона… Следовательно, ореховое ассорти – поистине мужской перекус!

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