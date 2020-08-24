Гороскоп на 25 августа 2020 года поможет вам принять правильные решения. Что советуют звезды каждому знаку зодиака? Кому нужно позаботиться о своем питании, а кто может встретиться с прошлым лицом к лицу? Читайте гороскоп на 25 августа от экстрасенсов СТБ.

Овен

Немного напряженный день. Возможны конфликты с близким человеком. Однако, преодолев их, вы получите гармонию, которой вам так долго не хватало.

Телец

Вполне положительный день. Возможны неожиданные финансовые сюрпризы. Однако их омрачат мелкие бытовые проблемы и недовольство второй половинки.

Близнецы

Прекрасный день для представителей творческих профессий. Сегодня ваша Муза в ударе. Так что вперед, к новым свершениям. Но будьте осторожны, ведь можете попасть под влияние нечестных людей.

Рак

У Раков все прекрасно. Вы полны планов и надежд. Обратите особое внимание на питание: неплохо было бы перейти с фаст-фуда на здоровую пищу. Ваш организм будет очень благодарен.

Лев

Пришло время заглянуть своим страхам в глаза. Если вы хотите двигаться дальше и улучшить качество своей жизни, нужно раз и навсегда распрощаться с прошлым.

Дева

Вам пришло время сменить место работы. Или просто выйти на работу, если вы сидите дома. Звезды сулят удачные собеседования и приятные вакансии. Так что вперед!

Больше по теме: Лунный календарь на сентябрь 2020 года: удачные дни для любых начинаний

Весы

Сложный день. Следует ожидать появления трудностей или недоброжелательного отношения. Звезды не рекомендуют действовать напролом, особенно, если ваши замыслы не обещают быстрого результата

Скорпион

Вы вне себя от злости. Однако звезды советуют задуматься, что стало причиной вашего негодования? Не все идет так, как вам этого хочется. Но злость проблему не решит. Задумайтесь и поменяйте тактику поведения.

Стрелец

Противоречивый день. Удача может отвернуться от вас в любой момент. Однако так же легко она вернется обратно. Проявите крайнюю осторожность и не принимайте поспешных решений.

Козерог

Сегодня возможны проблемы в семейных отношениях, ссоры с партнерами или размолвка с друзьями. Звезды советуют не идти на поводу у эмоций. От этого конфликт только усилится.

Водолей

Сегодня на вашем пороге может появиться человек, который в прошлом сыграл в вашей жизни очень значимую роль. Вам захочется окунуться в воспоминания. Однако не теряйте здравый рассудок.

Рыбы

Вам звезды сулят новые приятные знакомства. Возможно начало новых романтических отношений или даже предложение руки и сердца. Поздравляем, вы наконец-то найдете свое счастье.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.