Что ждет вас на этой неделе? Каким будет настроение каждого знака зодиака? В чем повезет? Узнайте в подробном гороскопе на неделю с 24 по 30 августа 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Гороскоп на неделю — Овен

С самого начала недели на многие вещи вы посмотрите совершенно иным взглядом. Поначалу будет сложно, но вскоре вы поймете, что просто научились абстрагироваться от неприятностей. Еще один важный совет: пересмотрите свой рацион. Здоровое питание добавит жизненной энергии.

Гороскоп на неделю — Телец

Вы настолько боитесь покинуть свою зону комфорта, что забыли ощущение познания чего-то нового и неизвестного. Тельцы застряли на одном месте, и им пора двигаться дальше. Берегите семейный очаг. Не срывайтесь на родных.

Гороскоп на неделю — Близнецы

Близнецы, попробуйте на этой неделе получать удовольствие от простых вещей. Это вдохновит вас на новые свершения. Что касается личной жизни, то у вашей второй половинки назревает серьезное решение. Больше говорите и проводите времени вместе. Нужно поддерживать романтику.

Гороскоп на неделю — Рак

Не бойтесь перемен и новых поворотов судьбы. Мысли материальны, поэтому настройте себя на позитивную ноту. Ваша вторая половинка готова вас поддерживать и помогать. Просто вы закрылись и не делитесь никакими новостями. А зря.

Гороскоп на неделю — Лев

Львы, прислушайтесь к своему самочувствию. Активный темп жизни и большой объем работы истощают вас. Запишитесь на медосмотр и в спортзал на этой неделе. Пора приводить тело в тонус. Больше ходите пешком и гуляйте на свежем воздухе.

Гороскоп на неделю — Дева

Посвятите неделю самопознанию. Больше прислушивайтесь к себе. Ваше нутро что-то хочет донести. Звезды говорят, что вы явно хотите менять свою жизнь. Новый опыт поможет вам сделать долгожданный шаг вперед в карьере.

Гороскоп на неделю — Весы

Весам на этой неделе нужно сделать генеральную уборку и избавиться от хлама. К тому же чистый дом поможет привести в порядок и собственные мысли. В отношениях со второй половинкой будет царить полная идиллия. Но не забывайте баловать друг друга приятными сюрпризами.

Гороскоп на неделю — Скорпион

На этой неделе удача не на вашей стороне, поэтому высокий риск попасть в неприятную ситуацию. Будь более сдержанны, чтобы не провоцировать лишние конфликты. К концу недели многое станет на свои места. Более того, жизнь преподнесет новые приятные сюрпризы.

Гороскоп на неделю — Стрелец

Стрельцы, обогащайте себя новой полезной информацией. Постарайтесь на этой неделе установить ограничения в социальных сетях. Все свободное время вы проводите там. А надо бы развиваться. Вдохновляйтесь, не бойтесь фантазировать и озвучивать свои идеи!

Гороскоп на неделю — Козерог

Попробуйте по-новому посмотреть на общение с противоположным полом. Хватит звонить друзьям и жаловаться. Ваша жизнь только в ваших руках. А вы превращаетесь в нытика, от которого легко можно устать.

Гороскоп на неделю — Водолей

Эта неделя для Водолея может оказаться довольно трудной. Да, появится множество дел. Главное, сохраняйте спокойствие и не теряйте самообладания. Справиться со всем этим хаосом вам помогут близкие люди. Не стесняйтесь просить о помощи.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Постарайтесь как можно больше времени уделять любимым занятиям — реализация собственных желаний на этой неделе должна быть первоочередной. В отношениях, звезды уверяют, все будет хорошо. Ждите романтический сюрприз от второй половинки!

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