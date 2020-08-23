Как правильно распланировать понедельник? На что обратить внимание? Читайте подробный гороскоп для всех знаков зодиака на 24 августа 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Этот день, несмотря на мелкие проблемы, будет очень продуктивным. В первой половине дня на вас свалится много задач, но вы с ними быстро справитесь. Главное, не тратьте время на панику.

Телец

Заманчивые предложения поступят от близких людей еще в начале дня. Они принесут вам успех в финансовом деле. Вы давно задумываетесь о том, чтобы что-то менять в жизни. Вот этот день настал.

Близнецы

Помощь окружающих станет неотъемлемой частью сегодняшнего дня, поэтому принимайте ее с благодарностью.

Рак

Пришла пора избавиться от лишних забот. Перестаньте постоянно злиться, возмущаться, но тащить при этом одеяло на себя. Дайте возможность другим себя проявить.

Лев

Сделайте сегодня много работы и не откладывайте важные дела. Профессиональная деятельность станет для вас сферой значительного успеха. Закройте глаза на то, что это выходной понедельник. Львам нужно работать.

Дева

Звезды окажут вдохновляющее воздействие на ваше внутреннее состояние. Вы почувствуете что-то схожее с влюбленностью. Это прилив энергии. Направьте ее в правильное русло.

Весы

Весы вышли на новый уровень взаимоотношений. Да, вы стараетесь, и это видно. Но помните о своих интересах. Никогда ими не жертвуйте.

Скорпион

Не давайте волю эмоциям. Сегодня покажется, что вы готовы разреветься на ровном месте. Это усталость. Просто хорошенько отдохните, и завтра все пройдет.

Стрелец

Сегодня звезды на вашей стороне. Но решения стоит принимать взвешенно. Не спешите. Лучше составляйте список «за» и «против» и на основании преимуществ принимайте решения.

Козерог

Научитесь слушать и понимать внутренние желания родных и близких. Встречи и деловые переговоры лучше отложить до завтра.

Водолей

Водолеи стали слишком замкнутыми. Друзьям не звоните, близким не рассказываете о проблемах. Попробуйте быть более открытым. Вам не хватает поддержки.

Рыбы

Рыбам пора действовать. Вы все планируете и планируете. Результата никакого нет. Поговорите с близким человеком. Попросите объективного совета. Взвесьте все и принимайте решение, как действовать дальше.

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