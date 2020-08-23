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Алексей Яровенко отмечает день рождения

23.08.2020

Главный герой легендарного сериала «Крепостная» Алексей Яровенко отмечает день рождения. Сегодня, 23 августа, мужчине исполняется 33 года. Редакция сайта STB.UA поздравляет актера с праздником!

Алексей Яровенко – всеми любимый актер, который смог пленить сердца украинских зрительниц. Роль в легендарной драме «Крепостная» показала мужчину как настоящего героя, мужественного борца за справедливость и свою любовь.

яровенко алексей

Талант и актерское мастерство Алексея не имеют границ, также, как и любовь зрителя. Редакция сайта STB.UA поздравляет артиста с праздником и желает новых творческих достижений!

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